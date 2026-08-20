Por: El Espectador

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En una jornada llevada a cabo en la sede alterna de la Presidencia, ubicada en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella hizo pública la designación de la nueva cúpula militar del país. Durante el anuncio, De la Espriella estuvo acompañado de los oficiales que quedaron al frente del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y reafirmó su compromiso con un enfoque de seguridad que no dejará espacios sin presencia del Estado. Según palabras del propio jefe de Estado, no existirá “territorio vedado” y las fuerzas armadas patrullarán cada rincón de la geografía nacional para enfrentar “todas las manifestaciones” del crimen.

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En su intervención, el mandatario reiteró que la seguridad y la paz bajo su gobierno no se obtendrán mediante procesos de negociación que, a su parecer, debiliten la autoridad estatal. “La paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, declaró De la Espriella, describiendo su visión de una “patria milagro” donde quienes respetan la ley serán reconocidos, mientras que los infractores serán objeto de acciones decididas por parte del Estado. De acuerdo con lo expresado durante el anuncio, se mantiene la opción de sometimiento a la justicia para quienes sean parte de estructuras ilegales, advirtiendo que aquellos que no opten por este camino “serán dados de baja”. En este contexto, el presidente asumió explícitamente la responsabilidad política por el uso legítimo de la fuerza pública.

El relevo en la cúpula de la fuerza pública trajo de vuelta al general Erick Rodríguez Aparicio, quien retorna al servicio activo como comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, luego de un periodo de retiro temporal durante la administración de Gustavo Petro. Ahora, el general Carlos Carrasquilla funge como jefe de Estado Mayor Conjunto, posicionándose como la segunda autoridad en el Comando General. En cuanto al mando del Ejército Nacional, este queda bajo la dirección del general José Bertulfo Soto, quien ostenta formación profesional en administración de empresas y una maestría en defensa y seguridad realizada en Washington. Por su parte, el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, con 36 años de experiencia militar, asume la comandancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras que el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, antes a cargo de la planeación naval, es el nuevo comandante de la Armada Nacional. Toda la información citada proviene de declaraciones del presidente de la República y fue difundida en medios como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes conforman la nueva cúpula militar anunciada por Abelardo de la Espriella?

La nueva cúpula militar, según datos de El Espectador, está liderada por el general Erick Rodríguez Aparicio en la comandancia general de las Fuerzas Militares. El general Carlos Carrasquilla fue designado como jefe de Estado Mayor Conjunto. El mando del Ejército Nacional estará a cargo del general José Bertulfo Soto; el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa comandará la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y la Armada Nacional tendrá como comandante al vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla.

¿Cuál es la estrategia de seguridad y paz del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La estrategia establecida por el presidente De la Espriella, según sus propias declaraciones, se fundamenta en un enfoque que prioriza el control territorial absoluto por parte del Estado y la acción contundente de las fuerzas armadas. Propone que la paz debe imponerse a través de la aplicación de la ley y el uso legítimo de la fuerza, dejando abierta la posibilidad de sometimiento a la justicia pero excluyendo vías de negociación que comprometan la autoridad estatal.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.