Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En una de las zonas más transitadas de Cali, en el barrio Pampalinda, un edificio de apartaestudios localizado sobre la Carrera 62, frente a las canchas de la Universidad Santiago de Cali y cerca de la reconocida panadería Peterpan, se encuentra en una situación crítica. Este inmueble, propiedad de Luz Estella, atraviesa una emergencia silenciosa: los daños estructurales causados, presuntamente, por el último movimiento telúrico han dejado a la comunidad circundante bajo el temor constante de un posible desplome.

Sigue a PULZO en Discover

Luz Estella enfrenta no solo la pérdida de su patrimonio construido tras 30 años de esfuerzo, sino también la ausencia de acompañamiento técnico frente a una pared colindante con otras viviendas. La falta de asesoría de expertos la deja prácticamente sola para resolver una amenaza que no solo pone en riesgo su inmueble, sino también la seguridad de las casas vecinas, especialmente porque esa pared muestra señales claras de fractura y separación.

Este edificio, que durante tres décadas fue un refugio para estudiantes jóvenes oriundos de los alrededores que llegaban a la ciudad en busca de educación superior, se ha transformado del símbolo de progreso y dedicación en un foco de peligro. Luz Estella cuenta que ver a estos “primíparos” avanzar y graduarse fue su mayor satisfacción, pero hoy toda esa historia se ve empañada por la incertidumbre tras el impacto del sismo.

La principal preocupación se ha centrado en la evolución de una de las paredes de la torre, la cual, según la propietaria, ha estado cediendo progresivamente durante los últimos 15 días. Las grietas se profundizan cada día y la separación entre los ladrillos llega a 10 o 15 centímetros, dejando en evidencia la severidad del daño estructural. A pesar de haber cumplido con el proceso de registro en los censos de damnificados coordinados en un parque cercano, Luz Estella manifiesta que hasta el momento no ha recibido la visita de ningún equipo técnico, ni ha obtenido orientaciones precisas de las autoridades para manejar la emergencia de manera óptima y segura.

En ese contexto, Luz Estella hace un llamado para evitar que la emergencia actual desemboque en una tragedia aún mayor, pues el inminente riesgo de colapso amenaza no solo su historia, sino la vida y tranquilidad de todo el entorno residencial de Pampalinda.

¿Qué daños estructurales presenta el edificio de apartaestudios en Pampalinda tras el sismo?

Según el testimonio de Luz Estella, propietaria del inmueble, la edificación presenta una pared que ha comenzado a ceder de manera progresiva, mostrando grietas crecientes y una separación de entre 10 y 15 centímetros entre sus ladrillos. Esta situación compromete severamente la estabilidad de la estructura y pone en peligro tanto a los residentes actuales como a las viviendas cercanas.

¿Por qué la propietaria del edificio en Cali no ha recibido apoyo técnico ante los daños estructurales?

A pesar de haberse inscrito en los censos de damnificados, Luz Estella asegura que ninguna autoridad ha visitado el edificio para realizar una inspección técnica ni brindarle orientación adecuada sobre cómo actuar. Esta falta de acompañamiento impide que se tomen medidas preventivas y agrava la incertidumbre de la propietaria y de la comunidad vecina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.