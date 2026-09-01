Por: El Espectador

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Evadir el pago del pasaje en el sistema de transporte Transmilenio sigue siendo una situación recurrente que afecta tanto los recursos fundamentales para su operación como la convivencia en la ciudad. Un reciente análisis de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), basado en los reportes de la Secretaría de Seguridad, revela que entre enero y julio de 2026 se impusieron 122.925 comparendos a personas por prácticas asociadas a la evasión del sistema. Estas cifras muestran, según el estudio, que en promedio se sanciona a 579 personas al día, lo que equivale a cerca de 24 cada hora o una cada dos minutos y medio. Además, el incremento sigue en aumento: en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 101.434 comparendos, el alza fue del 21,2 %.

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El informe examina cómo se distribuyen las sanciones. De todos los comparendos aplicados, 71,6 % (87.957) correspondieron a personas que ingresaron o salieron de estaciones y portales por sitios no autorizados. Esta conducta acarrea una multa tipo 1, definida en $233.453. El 28,4 % restante, con 34.968 registros, sí estuvo relacionado directamente con la evasión del pago del pasaje, una infracción que implica una multa tipo 2 de $466.904. El estudio también precisa que durante el año hubo variaciones significativas: mayo fue el mes con mayor número de comparendos, con un promedio diario de 737 sanciones.

El reporte de la UMB señala que Santa Fe es la localidad de Bogotá con la mayor cantidad de sanciones (17.135), seguida por Engativá (16.102), Suba (13.335) y Los Mártires (13.162). No obstante, el análisis hace énfasis en que estos números pueden deberse a la cantidad de estaciones, el flujo de pasajeros y la intensidad de los operativos, más que a una mayor tendencia a la evasión en esas zonas.

Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la UMB, advierte que aunque las dificultades económicas pueden llevar a los ciudadanos a evadir el pago, también se observa una normalización de esa conducta y una baja percepción del riesgo de ser detectado. Para la experta, las sanciones por sí solas no resultan suficientes y es necesario fortalecer tanto el control como la prevención y el trabajo en cultura ciudadana. La UMB plantea, con base en los datos, que la tecnología y los controles focalizados en zonas críticas deberían acompañarse con estrategias educativas, haciendo que la evasión deje de verse como un acto rutinario y de poco riesgo.

De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de Transmilenio (2025), la evasión aumentó a 15,19 % en comparación con el 13,14 % de 2024, atribuyéndose a obras, aumentos en movilizaciones y conductas ciudadanas inadecuadas. Las secuelas de esta problemática no solo son económicas: en 5 años, 40 personas han perdido la vida en el contexto de la evasión, lo que añade un fuerte componente social al debate sobre las medidas necesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la multa por colarse en Transmilenio y cómo se clasifica la infracción?

La sanción por evadir el pago del pasaje en Transmilenio es una multa tipo 2, equivalente a $466.904, según el análisis citado por la Universidad Manuela Beltrán. Por su parte, ingresar o salir por accesos no autorizados conlleva una multa tipo 1, de $233.453. La diferencia radica en la gravedad de la infracción, siendo la evasión directa del pago la conducta más severamente castigada.

¿Qué acciones propone la Universidad Manuela Beltrán para reducir la evasión en Transmilenio?

La Universidad Manuela Beltrán recomienda centrar los esfuerzos en zonas con alta incidencia, aplicar controles focalizados en ciertos horarios y estaciones, mejorar los mecanismos de acceso, reforzar la presencia institucional y desarrollar campañas pedagógicas. De acuerdo con la experta Marcela Parra, no basta con elevar las multas; es clave reforzar la certeza del control, incorporar tecnología y apostar por estrategias de prevención y cultura ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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