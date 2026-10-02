Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la administración distrital ha presentado un esquema de alivios para obligaciones pendientes que representa una oportunidad para quienes tienen deudas con el Distrito. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, más de dos millones de personas podrían beneficiarse a través de la reducción de hasta un 60% en los intereses y sanciones causados, siempre y cuando paguen la totalidad del capital adeudado. Esta medida, aprobada durante el debate del Acuerdo por una Ciudad Inteligente en el Concejo de Bogotá, busca facilitar el cumplimiento de obligaciones, aliviar la carga económica de los contribuyentes y recuperar recursos vitales para la ciudad.

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El alivio no corresponde a descuentos sobre la deuda principal, sino exclusivamente sobre intereses y sanciones acumulados. Por ejemplo, si un ciudadano debe $3 millones de capital y otros $3 millones en intereses y sanciones, con el alivio solo deberá cancelar el capital y el 40 % de los intereses y sanciones, es decir, $4,2 millones en total. Esta modalidad cubre impuestos distritales, exceptuando la retención de impuesto de Industria y Comercio (llamada ReteICA), así como múltiples obligaciones no tributarias, como costas procesales, sanciones por infracciones ambientales, fallas en requisitos legales de establecimientos y multas de tránsito gestionadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Sólo podrán acceder al alivio quienes no tengan acuerdos de pago incumplidos con el Distrito, y desde que no existan demandas legales sobre el acto administrativo correspondiente. Conductores sancionados por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, deudas contractuales incumplidas, y multas de tránsito en mora después del 30 de junio de 2024 quedan excluidos de esta oportunidad. El pago debe hacerse en un solo momento y a más tardar el 21 de diciembre de 2026, según lo estipulado por el acuerdo.

La Secretaría de Hacienda ha enfatizado que el beneficio aún no está habilitado para pago; se están ultimando detalles técnicos y operativos. Las fechas y procedimientos se publicarán exclusivamente a través de los canales oficiales, recomendando a la ciudadanía no hacer pagos ni compartir información en enlaces que ofrezcan acceso previo, para evitar estafas. Cuando el alivio esté en funcionamiento, los pagos podrán realizarse en la Oficina Virtual o en el botón de Alivios Tributarios dispuesto en la página oficial de la Secretaría de Hacienda.

Este esquema representa una alternativa temporal para normalizar obligaciones atrasadas, evitando así el continuo crecimiento de sanciones y apoyando el financiamiento de necesidades públicas en Bogotá. La transparencia y el acceso solo por canales oficiales son clave para aprovechar adecuadamente este beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los alivios tributarios en Bogotá para el pago de deudas?

Los alivios tributarios en Bogotá permiten a los contribuyentes con deudas acceder a una reducción del 60% en los intereses y sanciones originados hasta la fecha, siempre y cuando paguen el 100% del capital pendiente y el 40% restante de esas sanciones e intereses. Según la Secretaría Distrital de Hacienda, la medida abarca diferentes tipos de obligaciones con excepción del impuesto de retención de Industria y Comercio y contempla un pago único antes del 21 de diciembre de 2026.

¿Qué personas no pueden acceder al alivio de intereses y sanciones en Bogotá?

No podrán acceder quienes tengan acuerdos de pago incumplidos sin haberse puesto al día, los conductores sancionados por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, aquellos con demandas activas contra el acto administrativo, deudas por incumplimientos contractuales, sanciones impuestas por la Secretaría Distrital de Salud y multas de tránsito en mora después del 30 de junio de 2024. La Secretaría Distrital de Hacienda ha detallado estas restricciones en la información oficial sobre el programa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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