Aún faltan varias semanas para volver a ver a la Selección Colombia en una cancha de fútbol, pues luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que el combinado nacional alcanzó los octavos de final, ahora comenzará un nuevo proceso de cara a los objetivos que se vienen, como lo son la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

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(Ver también: Hacen oficial la fecha del próximo partido de la Selección Colombia; será en Estados Unidos)

Dicho proceso será de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo, quien renovó su contrato para seguir al frente del combinado nacional, con el que alcanzó la final de la Copa América y la clasificación a esta Copa del Mundo.

Ahora, los primeros compromisos serán en la primera fecha Fifa post Mundial, que será a finales del mes de septiembre e inicios del mes de octubre.

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Por ejemplo, Colombia ya sabe que se medirá con México en Estados Unidos, pero ahora se confirmó el segundo encuentro que tendrá el combinado ‘Cafetero’.

Cuándo es Colombia vs. Perú

Tal como dio a conocer la Selección Perú por medio de sus redes sociales, el combinado nacional se medirá con el inca el próximo martes, 6 de octubre, en Miami, Florida, con horario aún por definir.

Este será el último encuentro de Perú en la fecha Fifa, recordando que primero se mide con Estados Unidos, México y luego con Canadá, antes de medirse con el equipo nacional en la ciudad de Florida.

¡𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻! 🇵🇪🙌#LaBicolor iniciará una nueva gira de amistosos internacionales, un nuevo desafío para seguir creciendo y representar con orgullo a todo el Perú.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/jj6S64knJT — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 4, 2026

Cabe recordar que desde ya estos partidos son importantes, porque a falta de conocerse qué pasará con el próximo Mundial, de una vez los equipos pueden ir viendo a qué se enfrentarán en las Eliminatorias que comenzarán en 2027.

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De esta manera, Colombia por ahora tiene dos compromisos confirmados, contra México y Perú, pero hay opción para que juegue dos más durante esos días.

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