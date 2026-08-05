Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El antiguo entrenador de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman, manifestó su respaldo al trabajo encabezado por Néstor Lorenzo, quien dirigió el reciente proceso eliminatorio y la participación de Colombia en el Mundial de 2026. De acuerdo con Pékerman, el país debe tomar conciencia de que conquistar una Copa del Mundo requiere de honestidad autocrítica, paciencia y continuidad en los procesos, lejos de las expectativas de resultados inmediatos que con frecuencia acompañan a la opinión pública y a los dirigentes deportivos.

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Pékerman habló sobre el camino recorrido por Lorenzo en una entrevista concedida al programa Buen Día ESPN. Según el entrenador argentino, el balance no debe limitarse al resultado en el certamen más reciente —la eliminación de Colombia ante Suiza en la tanda de penaltis en octavos de final—, sino reconocer los avances, como el regreso al máximo escenario del fútbol internacional, luego de la ausencia de la Tricolor en Catar 2022.

Durante su intervención, rechazó la idea de que una generación talentosa de futbolistas deba convertirse rápidamente en campeona, argumentando: “No se gana un Mundial de un día para otro”. Pékerman insistió en que, después de un ciclo de inestabilidad posterior al Mundial de Rusia 2018 —con varias transiciones en el cuerpo técnico—, Lorenzo consiguió recuperar una línea de trabajo y disputar la final de la Copa América 2024, acciones que, según él, Colombia debe valorar, citando que “en Colombia deberían estar muy contentos con todo lo que hizo Néstor”.

El argentino subrayó la importancia de construir procesos largos para que la Selección consolide su competitividad internacional, recordando que los cambios frecuentes de entrenador pueden destruir avances y obligar a empezar de cero, una dinámica que, según el propio Pékerman, afectó a Colombia antes de la llegada de Lorenzo. No obstante, reconoció que su salida tras Rusia 2018 respondió a necesidades particulares, pero advirtió contra la tendencia de tomar decisiones únicamente en función del último resultado.

Lorenzo, que trabajó durante años junto a Pékerman y dirigió previamente al Melgar de Perú, llegó a la Selección Colombia en 2022 con una campaña que fortaleció su perfil como entrenador principal. Para Pékerman, el proceso actual merece continuidad y el país debe apostar por la estabilidad si desea, algún día, levantar el ansiado trofeo mundial.

¿Por qué Pékerman considera importante la estabilidad en la Selección Colombia?

Pékerman resalta que la estabilidad permite consolidar procesos, establecer una línea de trabajo clara y fortalecer la competitividad del equipo nacional en el contexto internacional. Según sus declaraciones en Buen Día ESPN, los constantes cambios de entrenador interrumpen los avances y obligan a reiniciar proyectos, lo que puede relegar a la Selección respecto a otras naciones que mantienen procesos continuos.

¿Qué logros destaca Pékerman del ciclo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

Pékerman subraya el regreso de Colombia al Mundial, luego de la ausencia en Catar 2022, y la llegada a la final de la Copa América 2024 como los avances más notables bajo la conducción de Néstor Lorenzo. Considera que estos resultados muestran una recuperación y desarrollo en el equipo nacional tras un periodo de inestabilidad en el banquillo técnico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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