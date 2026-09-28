Junior de Barranquilla viene con mucha ilusión en la Liga BetPlay, pues después de un arranque de temporada muy complicado, que dejó como resultado la salida del técnico Alfredo Arias, el equipo ha venido retomando su nivel y ahora consiguió dos triunfos muy importantes.

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El último fue frente a Independiente Medellín, pues en el estadio Romelio Martínez el equipo se quedó con un importante triunfo por 2-0 gracias a los goles de Teófilo Gutiérrez y Deiber Caicedo, por lo que se mantiene la ilusión de clasificar a las finales del fútbol colombiano.

Este fue el segundo gol del encuentro:

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¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE JUNIOR! Deiber Caicedo remató pegó en Hayen Palacios y el balón al fondo para que @JuniorClubSA lo gane 2-0. #LALIGAxWIN 🦈🔥⚽ pic.twitter.com/pq3tGfqqla — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2026

Ahora, pese a la emoción del triunfo, hay una noticia que preocupó y fue con respecto al arquero Mauro Silveira, puesto que terminando el encuentro el arquero dejó un rebote, el delantero se fue con todo a buscar el balón y allí terminó impactándolo en la cara tan fuerte que el guardameta tuvo que irse reemplazado.

Unas horas después el Junior sacó el comunicado médico del arquero y quedó en evidencia que la situación no fue nada sencilla.

En el comunicado compartido por el club, el equipo confirmó que luego del TAC se confirmó que el arquero sufrió de “un trauma craneofacial, más fractura de huesos propios de la nariz y conmoción cerebral leve”.

Además, agregó que se encuentra en observación clínica y reposo, destacando que, en principio, tendrá una incapacidad médica por 15 días. Sin embargo, se estima que sea más porque se le debe hacer un procedimiento quirúrgico que necesita de una recuperación exhaustiva y cuidadosa para no tener peores consecuencias en un futuro cercano.

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Qué partidos se pierde Silveira con Junior

En principio, los partidos que se pierde el arquero del Junior de Barranquilla serán:

Nacional vs. Junior: 30 de septiembre.

Bucaramanga vs. Junior: 4 de octubre.

Junior vs. Inter de Bogotá: 10 de octubre.

Junior vs. Pereira: 14 de octubre.

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