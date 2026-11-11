La entrega de medicamentos para los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá continúa con dificultades desde que Colsubsidio asumió la operación el pasado primero de noviembre. Aunque se han puesto en marcha medidas para agilizar la atención, la demanda por encima de lo previsto y las solicitudes que estaban pendientes han provocado congestiones en varias sedes.

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(Vea también: Supersalud le pone la lupa a Sanitas por entrega de medicamentos: miles buscan sus fórmulas)

En un balance sobre el servicio, Colsubsidio informó que ha entregado 274.253 medicamentos y dispensado 145.292 fórmulas desde el comienzo de la operación. La entidad también reportó que ha realizado 4.895 entregas a domicilio y que actualmente registra un 88 % de efectividad en la dispensación.

Sin embargo, las cifras también reflejan la presión que enfrenta el sistema de atención. Según explicó la entidad, diariamente recibe cerca de un 26 % más de solicitudes frente a la cantidad que había calculado para una jornada habitual.

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La proyección inicial contemplaba una demanda aproximada de 44.600 medicamentos solicitados por día. No obstante, el volumen de usuarios ha superado ese escenario y ha exigido ajustes en la capacidad de respuesta.

Colsubsidio señaló que las filas que se observan en algunos puntos obedecen, en buena parte, a la acumulación de medicamentos que estaban pendientes de entrega antes de que comenzara a prestar el servicio a los afiliados de Sanitas.

La entidad aseguró que venía preparándose desde julio para asumir esta responsabilidad, pero bajo unas estimaciones de demanda estable y sin represamientos previos. Las condiciones encontradas al iniciar la operación han obligado a modificar ese plan.

Las medidas de Colsubsidio para agilizar la entrega de medicamentos

Ante las dificultades, Colsubsidio ha reforzado la atención en varias sedes de Bogotá. Una de las decisiones consiste en abrir algunos puntos desde las 6:00 de la mañana, con el propósito de ampliar las franjas disponibles para los usuarios.

También habilitó cajas rápidas destinadas a quienes necesitan reclamar fórmulas con máximo dos medicamentos. A esto se suma la incorporación de personal adicional y la revisión constante de los procedimientos para reducir los tiempos de espera y mejorar la dispensación.

Pese a estos cambios, la entidad reconoció que algunas jornadas comienzan con más de 100 personas esperando la apertura de las puertas, una situación que aumenta la congestión desde las primeras horas del día.

Colsubsidio indicó que mantiene un trabajo conjunto con EPS Sanitas para atender los inconvenientes y avanzar hacia la normalización del servicio. Además, manifestó que es consciente de la preocupación que las demoras ocasionan entre los pacientes y sus familias.

Por ahora, la entidad mantiene los ajustes operativos mientras busca responder al volumen de solicitudes y reducir los retrasos en la entrega de medicamentos a los afiliados.