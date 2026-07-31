Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

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Deportes Quindío está en proceso de renovar su imagen, y lo hace a través de una alianza estratégica con la Institución Universitaria EAM. Ambas entidades se unieron para dar vida a un proyecto cuyo objetivo es fortalecer la relación emocional entre el club y su hinchada, creando una representación visual que transmita cercanía y orgullo por la identidad local. De acuerdo con información de La Crónica, la iniciativa surgió de la necesidad de conectar auténticamente con el público, y fue confiada a los estudiantes de la Facultad de Publicidad, Diseño y Comunicación de la EAM, quienes asumieron el reto en una jornada creativa de gran intensidad.

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El proyecto se materializó durante el Taller Dinamita, un evento que involucró a alrededor de 25 estudiantes de los programas de Diseño Visual, Publicidad y Mercadeo, quienes participaron tras responder a una convocatoria abierta. En tan solo un día, los equipos trabajaron bajo presión desde las 7 de la mañana hasta la tarde para desarrollar propuestas concretas de mascota. Durante dicho proceso, algunos de los participantes salieron a la calle, visitaron el estadio Centenario al sur de la ciudad, se acercaron a las oficinas del club y exploraron el sector de La Linda. Esta investigación de campo buscaba captar símbolos, historias y elementos que representen genuinamente el espíritu quindiano.

Carlos Andrés Ferrero, decano de la facultad, explicó que el objetivo era lograr una mascota viable tanto en el ámbito físico como conceptual, con una narrativa fuerte, capaz de integrarse a la tradición y valores de la región. El desarrollo incluyó análisis de colores, formas, dinámicas de movimiento y modelos tridimensionales, además de discusiones sobre si la mascota debía ser un mamífero, reptil, ave o anfibio. El propósito principal consiste en que el personaje cobre vida tanto en medios digitales como en eventos presenciales, incluyendo los partidos oficiales del club.

Tras recibir y revisar diversas propuestas, el club seleccionó una que, según La Crónica, se inspira en la fauna local y toma como base un ave, símbolo significativo de la región. Aunque los detalles específicos del diseño y la historia de la mascota aún no se conocen públicamente, se anticipa que en los próximos días se hará su presentación oficial.

Esta apuesta de Deportes Quindío busca, no solo actualizar su imagen visual, sino también fomentar un sentido de pertenencia en nuevas generaciones, como parte de una tendencia creciente en el fútbol colombiano. Así, el club espera fortalecer la identidad y la cercanía emocional con sus seguidores mediante la figura de esta nueva mascota.

¿Cuándo se presentará oficialmente la nueva mascota del Deportes Quindío?

Aunque el club aún no ha revelado la fecha exacta para la presentación oficial de la nueva mascota, se espera que el anuncio se realice en los próximos días, según lo informado por La Crónica. Los aficionados están atentos a la revelación de este símbolo que busca renovar la imagen del equipo.

¿Por qué se eligió un ave como símbolo de la nueva mascota del Deportes Quindío?

La propuesta seleccionada para la mascota del club se inspira en la fauna del departamento, eligiendo un ave por su relevancia como símbolo natural y representativo de la región de Quindío. Este elemento busca conectar a la hinchada con la riqueza ambiental y cultural de su territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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