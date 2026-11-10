Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad Nacional de Colombia experimentará una significativa transformación en su infraestructura académica, tras el anuncio del Gobierno nacional sobre una inversión destinada a fortalecer la investigación en el campo farmacéutico. Según lo revelado por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, en la sesión número 20 del Consejo Superior Universitario, se aprobaron recursos por 70.000 millones de pesos que serán destinados a este propósito. Este respaldo financiero se formalizó mediante la Resolución 030222 del 30 de octubre de 2026.

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El eje central del proyecto es la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica, conocido por sus siglas como Citfarma. Este espacio tiene como objetivo impulsar el desarrollo científico, la innovación y el fortalecimiento de capacidades estratégicas para Colombia en el ámbito farmacéutico. La creación de Citfarma responde de manera directa a una solicitud reiterada de la comunidad universitaria, motivada por la situación actual del edificio de Farmacia. Las condiciones de deterioro de esta infraestructura obligaron a un cierre parcial hace dos años, lo que impactó negativamente tanto en los laboratorios como en los proyectos de investigación y en las actividades académicas.

Durante el anuncio, la ministra Hoyos enfatizó que la iniciativa busca ir más allá de la simple construcción de un nuevo edificio, pues pretende consolidar espacios de encuentro comunitario y fortalecer la educación pública en el país. En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, resaltó que la decisión representa una respuesta esperada durante una década para enfrentar las dificultades de infraestructura que han afectado el área de los laboratorios de Farmacia.

De acuerdo con la información suministrada, el inicio de las obras está previsto para 2027. Con la puesta en marcha de Citfarma, se espera lograr una mayor conexión entre el conocimiento científico y las necesidades del país. Además, se busca promover la autonomía farmacéutica y aportar al bienestar de la población colombiana a través del fortalecimiento de la investigación y la innovación en este sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzará la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica en la Universidad Nacional?

Según lo comunicado durante la sesión número 20 del Consejo Superior Universitario y citado por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, se prevé que las obras del centro Citfarma comiencen en 2027, dando respuesta a una solicitud de larga data por parte de la comunidad universitaria.

¿Por qué era necesario construir Citfarma en la Universidad Nacional de Colombia?

La necesidad de construir Citfarma surge debido al deterioro del edificio de Farmacia de la Universidad Nacional, que causó un cierre parcial hace dos años y afectó actividades académicas y de investigación, situación que motivó una solicitud reiterada de la comunidad universitaria para mejorar la infraestructura y fortalecer la investigación en el área farmacéutica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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