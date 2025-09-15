La noche del domingo estaba marcada como una fecha especial para Sofía Vergara. La actriz y modelo barranquillera no solo asistiría como invitada a la 77ª edición de los premios Emmy, sino que también tenía previsto ser una de las presentadoras de la velada, un papel destacado que mostraba una vez más su reconocimiento dentro de la industria televisiva internacional.

Sin embargo, sus planes se vieron truncados por un inconveniente inesperado que generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores: una emergencia médica la obligó a cancelar su presencia en la gala a última hora.

¿Qué le pasó a Sofía Vergara y por qué no asistió a los Emmy 2025?

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Sofía explicó que había sufrido una fuerte reacción alérgica justo antes de salir de su casa rumbo a la ceremonia.

“No llegué a los Emmy, pero llegué a urgencias. ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!”, escribió la artista acompañando el mensaje con varias imágenes y videos que mostraban lo ocurrido.

En las fotografías compartidas, se podía observar la hinchazón en su ojo izquierdo, evidencia clara de la reacción alérgica ocular que padeció. La artista también publicó una imagen desde una camilla de hospital y un video en el que aparece sumergiendo su rostro en agua, intentando aliviar la inflamación. En otro de los clips, se le escucha exclamar con humor: “¡Ay, mis ojos!”, tratando de restarle dramatismo al episodio y transmitir tranquilidad a sus fanáticos.

¿Qué es una reacción alérgica ocular?

Una reacción alérgica ocular es la respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a una sustancia que entra en contacto con los ojos y que el organismo identifica como dañina, aunque no lo sea.

Generalmente se produce cuando alérgenos como polen, polvo, ácaros, pelo de animales, moho o ciertos cosméticos y medicamentos entran en contacto con la conjuntiva (la membrana que recubre el ojo y el interior de los párpados).

Inflamación de la conjuntiva ( conjuntivitis alérgica ).

Picazón intensa en los ojos.

Lagrimeo excesivo.

Enrojecimiento ocular.

Hinchazón en párpados.

Sensación de ardor o arenilla en los ojos.



Aunque no suele comprometer la visión de forma permanente, puede ser muy molesta y afectar la calidad de vida.

Aunque la actriz no pudo cumplir con su papel de presentadora, su manera de compartir lo sucedido con transparencia y un toque de humor fue ampliamente valorada. De hecho, muchos medios internacionales destacaron su espontaneidad y la forma en que convirtió un momento difícil en una anécdota que, pese a la preocupación inicial, mostró su fortaleza y cercanía con el público.

