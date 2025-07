En una entrevista exclusiva para la revista Vea, Sofía Vergara se sinceró sobre el proceso que vivió en Estados Unidos para convertirse en una de las actrices latinas más exitosas de Hollywood. Con su característico humor y franqueza, la barranquillera aseguró que su camino no ha sido fácil, pero que el secreto ha estado en perderle el miedo al fracaso.

(Vea también: “Yo cobro”: Sofía Vergara, en video de hace 30 años, jugando a ser modelo de piscina)

“No quiero tomar crédito como si yo me hubiera hecho sola como empresaria, pero sí puedo decir que nunca me ha dado miedo que las cosas me salgan mal o que me digan que no. Nunca he tenido miedo de hacer el ridículo o perder dinero —bueno, eso sí, perder plata no me gusta—, pero siempre me he adaptado a lo que sea. La verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, o que salgas fea en una foto… ¡ah, yo no sé! ¿Qué importa?”, expresó entre risas para la revista Vea.

La actriz de ‘Modern Family‘ y más recientemente de ‘Griselda’ en Netflix, resaltó que su fórmula ha sido probar muchas veces hasta acertar. “Si de 10 cosas que haces, una te sale bien, eso es normal. Lo importante es no tener miedo a intentar, a fallar, a volverlo a intentar. Así es como se aprende y se logra”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Vea (@larevistavea)

¿Por qué Sofía Vergara no ha regresado a Colombia?

Sobre su conexión con Colombia, Sofía confesó que no ha podido estar tanto como quisiera. “No he ido tanto a Colombia como me gustaría porque desde Los Ángeles es lejísimos. Nunca he podido escaparme por dos días. Siempre voy por cosas puntuales: un entierro, una boda… Nunca he tenido tiempo de ir a gozarme una semana en mi país”.

Sin embargo, eso está por cambiar. La barranquillera está involucrada en un nuevo proyecto relacionado con el café colombiano, lo cual la llevará de vuelta a su tierra con mayor frecuencia. “Ahora, con el proyecto de café que tengo, tengo que ir a Colombia. Además, estuve promocionando ‘Griselda’ y no me quería ir. Fue durísimo irme porque tenía varios años sin estar y me costó mucho trabajo irme de Bogotá”.

Vergara también comentó que, aunque no ha estado físicamente en Colombia tanto como quisiera, ha mantenido la conexión gracias a sus amigas. “Mis amigas viajan a Estados Unidos, entonces nunca pierdo el contacto. Pero sí me hace falta pasar más tiempo allá, estar más presente”.

Con los pies en la tierra y el carisma que la ha caracterizado desde el inicio de su carrera, Sofía Vergara demuestra que el éxito no solo se trata de talento, sino también de actitud. Para ella, no hay fórmulas mágicas: hay que trabajar duro, no temerle al fracaso y, sobre todo, seguir adelante sin importar cuántas veces toque empezar de nuevo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.