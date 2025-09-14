En los últimos días, Catherine Siachoque, reconocida actriz colombiana y esposa del también actor y productor Miguel Varoni, se vio envuelta en especulaciones relacionadas con su vida personal.

Algunos medios y usuarios en redes comenzaron a asegurar que la artista habría tomado la decisión de descongelar los óvulos que preservó hace más de una década. Sin embargo, la actriz decidió pronunciarse y aclarar la situación.

(Vea también: Catherine Siachoque convivió con una víbora para su papel de Amapola en producción mexicana)

En una entrevista concedida a Pulzo, Siachoque fue contundente al negar esta información, dejando claro que no comprende de dónde surgió ese rumor.

Lee También

“Yo no entiendo de dónde retomaron diciendo que si algo no quiero es descongelar mis óvulos, que están congelados hace 15 años. Si no quise hacerlo a los 30, ¿qué les hace pensar que a los 50 quiero? Además, deben ser embriones para que den un bebé, pero no, que se queden congelados. Eso lo hice como una tarea hace muchos años y para mí que se queden así, no pienso descongelarlos”, afirmó la actriz, descartando por completo cualquier plan relacionado con la maternidad a través de esa vía.

Con estas declaraciones, Siachoque, esposa de Miguel Varoni, busca poner fin a las especulaciones y dejar claro que el tema de los óvulos congelados no tiene cabida en sus planes actuales ni futuros y menos el tema de sus hijos. Según explicó, esa decisión fue algo que tomó hace mucho tiempo por razones personales, y aunque la opción se mantenga ahí, no es un camino que desee explorar.

Catherine Siachoque brilla en tres series televisivas

Más allá de los rumores sobre su vida privada, Siachoque continúa enfocada en su carrera artística, que atraviesa un momento muy activo y diverso. En la actualidad, la actriz participa en varios proyectos internacionales que han captado la atención del público.

Por un lado, forma parte de ‘Reinas de la noche’, disponible en la plataforma Canela TV. En esta producción interpreta a Victoria, una mujer que debe reinventarse tras enviudar y enfrentarse al reto de sacar adelante un bar que atraviesa por una crisis. El personaje, lleno de matices, le permite a la actriz mostrar una faceta dramática cargada de resiliencia y fortaleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque)

A la par, Siachoque aceptó uno de los retos más importantes de su carrera: su primera participación en una telenovela para Televisa-Univisión, titulada ‘Amanecer’.

¿Qué papel hará Catherine Siachoque en Amanecer?

En esta producción, la actriz se transforma en Amapola, la antagonista de la historia. El personaje, una veterinaria con habilidades sobrenaturales, cuenta con un elemento muy particular: la presencia de una serpiente real como compañía, lo que exigió cuidados y medidas especiales durante las grabaciones.

Este papel no solo le permitió explorar un rol distinto al que acostumbra, sino que también supuso un desafío en términos de actuación y manejo escénico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amanecer (@amanecer.of)

Por si fuera poco, el 2025 también trajo el estreno de la segunda temporada de ‘Consuelo’, serie transmitida en ViX. Allí, Catherine interpreta a Olga Pontón de Acevedo, una defensora férrea de la moral y las buenas costumbres.

En esta nueva entrega, el personaje se enfrenta a dilemas aún más profundos y a tensiones con la protagonista, encarnada por Cassandra Sánchez Navarro. El papel le ha permitido a la actriz explorar la dualidad entre la tradición y la apertura hacia nuevas libertades sociales, un tema que conecta con audiencias de diferentes generaciones.

La vida de Catherine Siachoque ha demostrado ser un balance entre su faceta personal y su vocación artística. Aunque constantemente es blanco de rumores relacionados con su vida privada, la actriz ha dejado claro que su prioridad actual está en los proyectos profesionales que la mantienen vigente en la industria audiovisual de Latinoamérica.

Así, mientras descarta de manera rotunda los rumores sobre sus óvulos congelados, Catherine Siachoque continúa escribiendo nuevos capítulos en su trayectoria, demostrando que su verdadero foco está en crecer como artista y seguir sorprendiendo al público con personajes que dejan huella.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.