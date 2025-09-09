Catherine Siachoque, reconocida actriz colombiana de 53 años, forma parte del elenco estelar de ‘Amanecer‘, la nueva producción que ha causado gran expectativa entre los televidentes. En esta historia interpreta a Amapola, la veterinaria de Villa Escarlata, un personaje enigmático que combina el conocimiento científico con poderes sobrenaturales y el uso de la magia negra.

Uno de los elementos más llamativos de su papel es que Amapola nunca aparece sin su inseparable compañera: Nauya, una serpiente que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no fue creada digitalmente ni representada por una réplica, sino que es un animal real.

Esta decisión de producción le dio un toque de realismo a la novela, pero también representó un desafío para la actriz, quien tuvo que acostumbrarse a trabajar con un reptil en escenas de alto impacto.

En entrevista con Televisa Digital, Siachoque reveló que, antes de elegir a Nauya, la producción hizo un proceso bastante peculiar: un verdadero ‘casting’ de serpientes.

“Hubo un casting de muchas de ellas. Miraban si les gustaba el color, el temperamento, cómo se veía en cámara”, contó entre risas, recordando que no todas las serpientes transmiten lo mismo frente a las cámaras. Finalmente, se seleccionó a la que mejor se adaptaba al personaje y a las necesidades de la historia.

El primer encuentro entre la actriz y la víbora estuvo lejos de ser perfecto. La serpiente acababa de mudar de piel y desprendía un olor muy fuerte, lo que hizo que la experiencia inicial resultara incómoda. Sin embargo, con el paso del tiempo, Catherine logró establecer un vínculo particular con el reptil.

En una conversación con el programa ‘Día a día’, transmitido en Colombia, la actriz confesó que nunca se sintió ensayada ni limitada por trabajar con el animal, sino que aprendió a manejarlo y hasta a quererlo para que permaneciera tranquilo durante las grabaciones.

“Cuando estaba excitada, buscaba el calor. No es venenosa, pero si se siente atrapada puede atacar. Le gusta el calor y por eso nos llevábamos bien; con el tiempo se tranquilizó, creo que fue el olor”, relató.

Siachoque también explicó que debía seguir ciertas recomendaciones para evitar riesgos, ya que aunque la serpiente no era peligrosa, sí podía reaccionar de manera inesperada si detectaba olores de otros animales. “No podía tocar un gato, por ejemplo, porque me podía morder. Ellas le tienen miedo a otros animales y reaccionan con defensa”, aclaró.

De esta manera, Catherine Siachoque demostró una vez más su profesionalismo y compromiso con cada papel que interpreta. En ‘Amanecer’, no solo enfrenta el reto de dar vida a una mujer misteriosa y poderosa, sino también el de trabajar de la mano —o mejor dicho, del cuerpo— de una víbora real, un desafío poco común en la televisión que ya se ha convertido en uno de los detalles más comentados de la producción.

¿Quién es Amapola en la novela ‘Amanecer’?

Catherine Siachoque es una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel internacional gracias a su extensa trayectoria artística en el país, en México y Miami.

Siachoque está casada con Miguel Varoni, quienes llevan 29 años juntos y, según la actriz, él éxito de su romance radica no solo en la complicidad y en la admiración, sino también en que su esposo es un gran miembro de familia, por lo que sostiene un vínculo sano y muy cercano a su madre y a otras figuras importantes de su núcleo.

