Las tensiones que surgieron entre Gaby Spanic y Catherine Siachoque mientras compartían escenas en las telenovelas ‘La venganza‘ y ‘Tierra de pasiones’ quedaron al descubierto en el episodio final de la tercera temporada del ‘reality’ ‘Secretos de villanas’, disponible en Canela.TV desde el pasado jueves.

(Vea también: “No eres el amor de mi vida”: Varoni, a Catherine Siachoque, en cumpleaños de ella)

Durante una conversación cargada de emociones, Gaby Spanic aprovechó para señalar que las diferencias entre ellas no eran un caso aislado, mencionando que la colombiana también habría tenido problemas con Sarah Mintz, anteriormente conocida como Maritza Rodríguez.

“No, no confundamos las cosas”, interrumpió de inmediato Catherine Siachoque. “Yo con Sarah no he tenido ningún problema, Sarah es mi amiga. Con Maritza Rodríguez sí, que era insoportable”.

La actriz venezolana, famosa por sus roles en melodramas como ‘Tierra de pasiones’, ‘La intrusa’ y ‘Pecados ajenos’, no dudó en expresar su experiencia negativa al trabajar con Maritza Rodríguez, quien ahora lleva una vida como ‘coach’ espiritual bajo el nombre de Sarah Mintz.

“Era una pesadilla trabajar con Maritza. No me gusta hablar mal de las personas, especialmente si no están presentes, pero es que Maritza Rodríguez era insoportable. Afortunadamente, con su renacimiento espiritual parece que su personalidad también cambió”, expresó Spanic.

Por su parte, Siachoque recordó un incidente que ocurrió durante una entrega de premios de Telemundo, cuando Maritza estaba recién casada con Joshua Mintz, exejecutivo de la cadena.

“En ese momento su marido tenía el poder de poner y quitar personas en las novelas. Íbamos a presentar un premio en parejas icónicas, ya habíamos ensayado todo con Miguel Varoni [su esposo], pero al momento de salir me dijeron: ‘No, ahora va otra persona a presentar contigo’. Yo pregunté: ‘¿Quién?’ y me respondieron: ‘Maritza’, decidieron de último minuto que el grupo fuera de tres para incluirla”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Mintz (@sarahmintzoficial)





Siachoque también señaló que, aunque Sarah Mintz es ahora una persona totalmente diferente, sus experiencias con Maritza en el pasado fueron complicadas. “Sarah, como es ahora, es una persona maravillosa, ha crecido mucho, pero cuando era Maritza era realmente difícil de tratar”.

Este episodio del ‘reality’ no solo reveló tensiones entre las actrices, sino también anécdotas que dan cuenta de los retos que enfrentaron en su trayectoria artística, destacando cómo sus experiencias personales marcaron su vida profesional.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.