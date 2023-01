La historia de amor de Catherine Siachoque y Miguel Varoni es una de las más llamativas para los fanáticos de las novelas latinoamericanas que vieron evolucionar la relación de los artistas con el paso de los años. La bogotana y el actor nacido en Argentina, pero nacionalizado colombiano, se conocieron cuando ella protagonizaba la novela de RCN, ‘Las Juanas’ y él personificaba a Manuel F, el antagónico de la producción.

Su amor no fue a primera vista, pero sigue superando cualquier crítica y mal pronóstico; Miguel y Catherine demuestran hoy, después de más de 25 años juntos, lo enamorados que están y lo bien que les va juntos, sin necesidad de tener un primogénito.

(Vea también: Miguel Varoni (angustiado) habló de su extremo cambio físico: “La gente me ataca”)

¿Cómo se conocieron Catherine Siachoque y Miguel Varoni?

La primera impresión que tuvo Siachoque de su ahora esposo no es igual a la que tiene actualmente. “Me pareció creído, entró, saludó y ni me vio”, dijo en una entrevista para Suelta la sopa, cuando recordó su primer encuentro en el set de grabación de la novela estrenada en 1997.

La versión de Varoni es muy diferente. Él la detalló en el vuelo donde iba parte de la producción y su flechazo fue tan real, que asegura haberle dicho, en ese mismo instante, a la actriz Yudy Henríquez, “esa mujer será mía”. En el mismo avión, Catherine también se fijó en el artista, “yo lo vi por detrás y te juro que sentí algo en el corazón, fue cupido y dije esto que fue”, confesó en el programa En casa con Telemundo.

(Vea también: Captan a Miguel Varoni enloquecido por Messi con Argentina en Qatar 2022; tiró madrazo)

View this post on Instagram A post shared by Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque)

Los planes de vida del hijo de la también actriz Teresa Gutiérrez cambiaron por completo cuando conoció a su futura esposa, pues, aunque le aseguró no creer en el matrimonio, tiempo despúes después, le pidió que fuera su esposa. Su convivencia se dio al poco tiempo de iniciar su noviazgo. “Me fui a vivir con él a los tres meses, fue un riesgo que corrí en ese momento y la gente decía ‘es una más’, ‘se acaba la novela y la bota’, a los dos años me propuso matrimonio”, contó a Telemundo en el pasado. La pareja contrajo matrimonio el 4 de julio de 1999.

Lee También

¿Cuántos hijos tiene Catherine Siachoque?

María Alexandra Catherine Siachoque Gaete nació un día como hoy, 21 de enero, de 1972. La actriz bogotana celebra hoy sus 51 años al lado de su esposo, de 58, y siguen demostrando lo mucho que disfrutan de la compañía del otro. Con más de dos décadas de casados, los actores siguen recibiendo críticas y cuestionamientos sobre su vida como pareja y por el hecho de no tener hijos. En varias ocasiones, han asegurado que esa nunca fue su prioridad.

View this post on Instagram A post shared by Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque)

Hace un tiempo, la actriz, que interpreta a Hilda en Sin senos sí hay paraíso, desmintió en sus redes sociales, que su decisión de no tener hijos se tratara de un tema de vanidad o apariencia física. “Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Yo tengo la bendición que me ha obsequiado Nuestro Señor, y es darme unos papás que parecen unos novios, unos hermanos maravillosos. Tengo tres sobrinos que amo con mi vida. Ese es mi regalo, yo nunca pondría nada y mucho menos una figura. Hay mujeres que quedan más divinas después de eso y si quedara más gordita pues le entregué veintipico de años a este hombre. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, aseguró durante una transmisión en vivo en Instagram.

Aunque las prioridades de Miguel y Cathy están relacionadas con su vida familiar, de pareja y profesional, nunca descartaron la posibilidad de convertirse en padres y optaron por otras opciones. “Yo por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto, tristemente, de fertilidad, entonces dije: ‘Yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia’”, dijo hace un tiempo la actriz para el programa Noches de luz.