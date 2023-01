Catherine Siachoque y Miguel Varoni, además de su indudable talento en la actuación, destacan por ser una de las parejas colombianas más estables de la industria del entretenimiento, con más de veinte años juntos.

Sin embargo, hay un aspecto más por el que el actor ha sido noticia en el último año, pues decidió someterse a un nuevo estilo de vida con una estricta dieta alimenticia que lo ayudó a bajar algunos kilos de más.

Miguel Varoni y su cambio extremo físico

El peso del actor se redujo considerablemente, asimismo, se sometió a un rejuvenecimiento general, por lo que su apariencia es muy diferente a como muchos lo recuerdan por su trabajo en la televisión.

A través de redes sociales, el actor se pronunció sobre su físico y reconoció que hay personas que lo increpan y cuestionan por sus cirugías y lo delgado que se ve.

En su perfil de Instagram, el actor dijo sentirse abrumado por los mensajes que le llegan enfocados en sus cambios: “Aquí, saliendo de Piratas del Caribe, pero, estoy un poco preocupado, molesto, angustiado, qué nivel, hay gente que me ataca porque dicen que yo siempre hago las historias con filtro y aquí hay otro nuevo”, expresó el actor, mientras lucía su rostro con otro filtro.

Con este mensaje dejó claro que la manera en la que luce actualmente es de todo su gusto y de hecho se preocupa por quienes lo han señalado, pues no entiende de dónde vienen tanta críticas cuando él se siente bien con él mismo.

Catherine Siachoque sobre la delgadez de Miguel Varoni

Aunque el colomboargentino ha dicho en repetidas ocasiones que goza de una excelente salud, su físico ha sido tema de comentarios por parte de los internautas en redes sociales, alegando principalmente que luce “demasiado” delgado.

Hablando de este llamativo tema, resulta que su esposa, Catherine Siachoque, conversó recientemente con la revista People en Español y confesó que le “molesta” el aspecto físico de su pareja. Para sorpresa de muchos, en algunas ocasiones ha envidiado la delgadez y el peso pluma de él.

Hace unos meses, Catherine Siachoque se refirió al peso de Miguel Varoni y dijo: “Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone y dice: ‘¡ay, me equivoqué!’”, expresó la protagonista de ‘Las Juanas’ haciendo referencia al nuevo look de Miguel Varoni.

La bogotana, a pesar de todo lo que se ha dicho de su esposo en redes sociales y en los medios, ama que esté así de delgado, pero sobre todo, lo que más le gusta es que tenga una muy buena salud:

“Es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida. Antes, cuando él tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien”, agregó Siachoque.