El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 28 de agosto un acuerdo con Venezuela que, según aseguró, permitirá a su país obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estados Unidos e Israel intensifican conflicto con Irán: víctimas, desplazados y repercusiones globales tras seis meses de guerra)

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de Truth Social y calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial”.

Trump aseguró que el pacto fue alcanzado bajo su dirección y con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y empresas privadas.

Lee También

De acuerdo con el mandatario estadounidense, la operación no representará un costo para los contribuyentes de Estados Unidos.

El anuncio se conoce un día después de que medios estadounidenses reportaran que Washington estaba cerca de concretar un acuerdo de gran alcance para obtener participación en campos petroleros venezolanos. Axios había informado que las conversaciones contemplaban acceso a reservas por unos 90.000 millones de barriles.

Este es el anuncio:

Trump dice que acuerdo más que duplicará reservas de Estados Unidos

Uno de los argumentos centrales utilizados por Trump para presentar el acuerdo como histórico es el impacto que tendría sobre las reservas petroleras estadounidenses.

El presidente afirmó que la operación “más que duplica” las reservas de petróleo de Estados Unidos, además de incrementar considerablemente el suministro de crudo para ese país.

Trump también aseguró que el pacto permitirá reducir de manera sustancial los precios de la gasolina para los estadounidenses durante un largo periodo.

La afirmación llega en un momento de presión sobre los precios de los combustibles en Estados Unidos y mientras la administración Trump busca garantizar mayores suministros de petróleo en medio de las alteraciones que ha sufrido el mercado energético internacional.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles, por lo que un acuerdo que otorgue a empresas estadounidenses o al Gobierno de Estados Unidos una participación mayoritaria sobre decenas de miles de millones de barriles tendría un enorme impacto geopolítico y energético.

¿Qué se sabe del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela?

Trump sostuvo que el pacto se concretó mediante una alianza entre el Gobierno estadounidense, el Gobierno interino venezolano y empresas privadas.

Sin embargo, todavía no se conocen públicamente todos los detalles de la operación. La administración estadounidense no ha precisado cuáles son los campos incluidos, qué compañías participarán directamente ni cómo se estructurará el control mayoritario anunciado por Trump.

Marco Rubio, por su parte, respaldó el anuncio y señaló que el acuerdo permitirá movilizar cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, además de contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana y generar empleos.

El anuncio también genera interrogantes jurídicos y políticos dentro de Venezuela. Reuters reportó que existen dudas sobre la forma en que Estados Unidos mantendría ese control y sobre posibles obstáculos legales, debido a las disposiciones venezolanas relacionadas con la propiedad de los recursos petroleros.

El Washington Post había señalado, antes del anuncio de Trump, que las conversaciones contemplaban contratos de largo plazo sobre una parte importante de los campos petroleros venezolanos y que el esquema podía requerir inversiones de miles de millones de dólares para recuperar infraestructura deteriorada.

Por ahora, Trump presentó el acuerdo como una operación histórica que beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela. La dimensión definitiva del pacto dependerá de los detalles que entregue la administración estadounidense y de cómo se concrete el control anunciado sobre las reservas petroleras.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.