Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La alcaldía de Santiago de Cali ha puesto en marcha un riguroso protocolo para atender y valorar los daños en viviendas tras la emergencia reciente. Esta estrategia, formada bajo principios de seguridad y transparencia, busca asegurar que la entrega de ayudas humanitarias llegue efectivamente a quienes realmente lo necesitan y que la comunidad cuente con garantías sobre el estado de sus viviendas, de acuerdo con la normativa vigente.

Sigue a PULZO en Discover

Con el respaldo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), la administración local dispuso brigadas especializadas para realizar un inventario presencial, vivienda por vivienda, en las zonas más afectadas. Según directrices de la UNGRD, este censo presencial es la única manera válida de determinar el estado de habitabilidad de cada inmueble y de establecer si la estructura es considerada habitable, no habitable, averiada o dañada. Este procedimiento es clave para poder tomar decisiones técnicas y evitar interpretaciones subjetivas sobre la gravedad de los daños sufridos.

Frente a la inquietud frecuente sobre los stickers de habitabilidad que se adhieren en las fachadas, la alcaldía y la UNGRD aclaran que cualquier propietario insatisfecho con el dictamen recibido puede controvertir la decisión. Para iniciar este proceso, debe presentar un dictamen elaborado por ingenieros estructurales o patólogos certificados, en el cual se expongan los fundamentos técnicos sobre la condición del inmueble. Además, si los dueños realizan, de forma voluntaria, las mejoras estructurales recomendadas tras la primera inspección, pueden solicitar una actualización de la clasificación asignada.

En lo relacionado con los apoyos económicos y humanitarios, la inclusión en el Registro Único de Familias en Emergencia no garantiza automáticamente todos los beneficios financieros. Según lo estipulado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los subsidios temporales de vivienda solo se otorgarán a quienes estén inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) y posean dictamen técnico de inhabitabilidad o destrucción total de la vivienda. Sin embargo, la ayuda humanitaria básica, como kits de alimentos y de higiene, sí está asegurada para todas las personas registradas en la base de datos de damnificados.

Finalmente, las autoridades exhortan a la ciudadanía a confirmar la identidad de los funcionarios municipales encargados del censo. Todos deben portar prendas oficiales que los distingan, lo cual es crucial para prevenir suplantaciones o robos. Se recomienda reportar cualquier anomalía a los canales oficiales para proteger la seguridad colectiva.

¿Cómo se puede impugnar el sticker de habitabilidad si no se está de acuerdo?

Si un propietario considera incorrecta la clasificación de su vivienda según el sticker de habitabilidad, tiene derecho a presentar un informe técnico privado elaborado por ingenieros estructurales o patólogos debidamente certificados. Este dictamen debe detallar las razones por las cuales se solicita un cambio en la clasificación, permitiendo que la administración municipal reevalúe la condición del inmueble y tome una decisión actualizada basada en fundamentos técnicos.

¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir apoyo económico por daño en vivienda en Cali?

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solo los ciudadanos registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD) y cuyas viviendas hayan sido catalogadas como no habitables o totalmente destruidas mediante dictamen técnico, podrán acceder al auxilio económico temporal para vivienda. El simple registro en el listado de familias en emergencia no otorga automáticamente este beneficio, aunque sí permite el acceso a ayuda humanitaria básica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.