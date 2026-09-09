Por: El Espectador

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, protagonizó un fuerte debate con el gobierno de Abelardo de la Espriella, debido a la forma en que el Ejecutivo ha publicitado los resultados de recientes operaciones militares. El detonante fue la exposición de cuerpos de integrantes de grupos armados abatidos como parte de los comunicados oficiales, algo que Marín consideró inapropiado y contraproducente en el manejo del poder estatal. En esa línea, la defensora pidió al presidente dejar de emplear estas imágenes y cuidar el lenguaje en sus discursos, insistiendo en que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”. A su juicio, la muerte no debería exhibirse como una demostración de autoridad ni formar parte de la escenografía en declaraciones oficiales, según palabras citadas por El Espectador.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió resaltando el trabajo de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos. No obstante, rechazó lo que calificó como una “triste equivocación” por parte de Marín, argumentando que equiparar al Estado con bandas narcoterroristas representa una comparación injusta. Lara defendió que el Estado cumple la obligación constitucional de combatir a quienes ejercen el terror y hasta reclutan menores para la guerra, por lo que considera indispensable que la Defensoría refuerce su apoyo en esta labor.

El debate no es nuevo. Desde el pasado 6 de septiembre, la defensora ha advertido sobre los riesgos de que el Estado ingrese en una lógica de competencia con grupos ilegales, buscando demostrar quién ejerce mayor crueldad. Marín subrayó que “el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel” y que enfrentarse a los grupos armados debe realizarse siempre dentro de los límites que marcan la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), conforme destaca El Espectador.

En la última respuesta, Iris Marín insistió en que se debe analizar la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de cada acción estatal, porque incluso en contextos de guerra existen limitaciones éticas y jurídicas. Recalcó que la protección a la vida es prioritaria y que los muertos deben ser tratados dignamente, sin convertir las bajas en “trofeos” ni en símbolos de poder. Marín reiteró la disposición de la Defensoría a trabajar en conjunto para prevenir vulneraciones y mejorar la protección de la población, enfatizando la importancia de la colaboración institucional frente a la criminalidad organizada y los riesgos para los derechos humanos en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la exhibición de cuerpos en comunicados oficiales?

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, sostiene que la exhibición de cuerpos en anuncios públicos normaliza la violencia y banaliza el respeto por la dignidad humana. Marín enfatizó que la muerte no debe utilizarse como instrumento de poder ni escenografía para demostrar autoridad estatal, y remarcó que, aunque la legítima defensa del Estado sea necesaria, debe comunicarse de forma ética y respetuosa.

¿Cuáles son los límites que impone el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al Estado en la guerra?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) exige que el Estado actúe siempre bajo los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Incluso en contextos armados, la privación de la vida no puede ser arbitraria y las bajas deben ser tratadas con respeto y dignidad, evitando que se usen como elementos de propaganda o demostraciones de poder.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.