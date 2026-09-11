Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juan Guillermo Cuadrado vive uno de los momentos más significativos de su carrera deportiva, al confirmar oficialmente su regreso a Colombia y al equipo Millonarios. Antes de asumir este nuevo reto en la Liga colombiana, el futbolista antioqueño dedicó un sentido mensaje de despedida a la que fue la etapa más extensa y relevante de su vida profesional: sus cerca de 20 años en el fútbol europeo. A través de sus redes sociales, Cuadrado compartió una serie de imágenes que retratan sus inicios en el fútbol italiano y acompañó su publicación con una frase cargada de nostalgia: “Después de casi 20 años en Europa. No sé qué escribir”. En estas imágenes evocó el recuerdo de su primer gran salto a Europa, cuando desembarcó en el Udinese en el año 2009, marcando el inicio de una travesía que dejaría huella en la historia del fútbol colombiano.

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Durante su emotivo mensaje, Cuadrado no dejó pasar la oportunidad para agradecer a todos los clubes por los que transitó durante su permanencia en el Viejo Continente, con una mención especial para la Juventus. Según expresó en sus redes sociales: “Simplemente gracias a cada club que me permitió crecer como jugador y persona, en especial a la Vecchia Signora donde pasé el mayor tiempo de mi carrera”. De acuerdo con la información compartida, en Italia, Cuadrado formó parte de equipos históricos como Udinese, Lecce, Fiorentina, Atalanta, Juventus, Inter de Milán y Pisa. Pero fue en la Juventus donde alcanzó sus mayores logros, disputando 314 partidos, anotando 26 goles y sumando 65 asistencias, conquistas que se reflejan también en los múltiples títulos que obtuvo durante su paso por Turín.

Con este regreso, Cuadrado, a sus 38 años, inicia una nueva etapa al firmar contrato con Millonarios hasta junio de 2027, en lo que constituye un reencuentro con el fútbol colombiano tras una rica experiencia internacional que incluyó equipos como el Chelsea en Inglaterra. Además, su palmarés cuenta con títulos como seis ligas italianas y una Premier League. El mensaje de despedida se cerró con una cita bíblica del libro de Efesios, resaltando la dimensión personal y espiritual de este cambio en la vida de Cuadrado, quien agradeció la oportunidad de haber vivido una carrera extraordinaria y se mostró preparado para su nuevo desafío.

¿Cuáles fueron los clubes europeos en los que jugó Juan Guillermo Cuadrado?

Según la información publicada por el propio Cuadrado en sus redes sociales, el jugador colombiano hizo parte de los equipos Udinese, Lecce, Fiorentina, Atalanta, Juventus, Inter de Milán y Pisa en Italia, además del Chelsea en Inglaterra.

¿Cuántos partidos jugó Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus?

De acuerdo con los datos compartidos en la despedida de Cuadrado, el futbolista disputó con la Juventus un total de 314 partidos, sumando a su carrera en ese club 26 goles y 65 asistencias, además de varios títulos en sus años en Turín.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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