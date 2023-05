Las declaraciones de Jorge Luis Pinto en 2023 han tenido como víctimas a técnicos rivales, árbitros que imparten justicia en los partidos del Deportivo Cali, periodistas y exjugadores que trabajan en medios, etc. Pero ahora apuntó al gerente de la Dimayor, Ricardo ‘el Gato’ Pérez, señalándolo de perjudicar a su equipo.

La situación del club ‘azucarero’ es mala, pero se ha recuperado en la Liga BetPlay 1-2023 al salir del bache que los tenía en posiciones de descenso inminente. Además, en Copa BetPlay 2023 ha avanzado hacia las fases definitivas y su último resultado positivo fue contra Jaguares en Montería. Justamente, por el partido disputado contra este equipo y la hora en la que se jugó, dio para que Pinto atacara.

Jorge Luis Pinto explotó después de Jaguares vs. Cali

En la rueda de prensa oficial, después de clasificar por penales contra Jaguares, el técnico del Cali no se guardó nada y apuntó al presidente de la Dimayor: “A pesar del desgaste de este partido a estas horas, porque no lo puede poner. Y la Dimayor no puede seguir haciendo esto con los equipos. Hasta los de aquí estaban como momias, nosotros lo mismo. Eso no es correcto, señor Ricardo ‘Gato’ Pérez, está maltratando al Deportivo Cali, se lo dijimos en Cali y nos sigue irrespetando de esa manera”.

No solo acusó a Pérez por el horario, que en este caso dependía de la televisión y de los partidos aplazados de Liga; Millonarios vs. Envigado y Nacional vs. América. También habló de supuesta mala intención al no permitir que algún delegado fuera al sorteo de la fase tres de la Copa:

“No puede poner a un equipo, en esta temperatura de 38 grados y le mandamos la medida en ese momento, con la toma del termómetro, para que se diera cuenta. Él no cree en esas cosas. El señor, a gusto, sin permitirnos ir al sorteo, es la primera vez en la historia de este país, una democracia con derechos de estado, no permiten que una persona que es parte del sorteo vaya”.

Para no perder la costumbre, Jorge Luis Pinto apuntó al árbitro del partido por no reponer el tiempo suficiente en el partido: “Hay seis cambios, tres de ellos en el segundo tiempo, ahí para por hidratación, entra cuatro veces la camilla y aumenta dos minutos. No maltraten, nos están irrespetando al Deportivo Cali en ese sentido. Cuando es en Cali, se para el partido, hacen todo lo que quieren con algunos árbitros”.

Las críticas en ESPN contra Jorge Luis Pinto por sus declaraciones

Pues, ante otra salida polémica de Jorge Luis Pinto, en el programa ‘F Show’ de ESPN Colombia, le respondieron a Pinto con respeto y con sinceridad. El primero fue el periodista Julián Capera, que recibió una excelente noticia hace pocos días:

“Jorge Luis Pinto es una institución y todos lo respetamos muchísimo, por la vitrina que tiene y lo que ha significado para el fútbol colombiano. Lo admiro profundamente, pero se lo digo sinceramente: Me agota ver al ‘profe’ peleando con todo el mundo, sacando excusas en cada conferencia de prensa. Desde que regresó a Colombia, a dirigir al Deportivo Cali; le pegó a Lucas González, le pegó a Alejandro Restrepo, le pegó al ‘Bolillo’ Gómez. Ha hablado de los árbitros, del VAR, del calendario de los partidos, de los aspersores. ¡Ya no más, ‘profe’!”.

Y en la siguiente opinión llegaron las palabras de Martín Arzuaga, que fue dirigido por el santandereano en Junior y le recordó que en ese momento jugaban a la misma hora, con la misma temperatura y no había problema:

“Lo quiero mucho, es más, la otra vez me regañó. Pero yo lo respeto y le voy a hacer un recorderis al ‘profe’. Cuando estábamos en Junior, éramos felices de jugar a las tres y media. ¿Qué problemas había? Él tenía esa ventaja y utilizábamos la climatología para beneficiarnos”.

‘El Toro’, que habitualmente no se guarda nada y dice lo que cree y siente, como ha hecho sobre Millonarios, expresó que así es el FPC y que no hay mayor gravedad en los reclamos de Jorge Luis Pinto: “Yo no he visto que se haya muerto por el sol, pero sí he visto quién se ha muerto en la altura”.

Habrá que esperar si hay respuesta del extécnico de la Selección Colombia, ya que está acostumbrado a responder y sus declaraciones siempre dan para polemizar.