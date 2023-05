Menos de 24 horas después del empate 1-1 con América Mineiro, se jugó el partido entre Millonarios y Envigado, válido por la Fecha 14 de la Liga BetPlay 1-2023. Aunque con otra nómina de jugadores, el equipo bogotano volvió a sacar el mismo marcador y hubo muchas críticas por lo visto en el campo, también hubo cuestionamientos al visitante por su pérdida de tiempo.

Y como se ha vuelto costumbre en las ruedas de prensa, cuando juegan los naranjas de Antioquia, el técnico Alberto Suárez respondió con dureza ante las preguntas de los periodistas. Mientras que Alberto Gamero no sacó excusas, pero se refirió al mismo tema del poco ritmo en el partido.

El duelo tuvo un primer tiempo con control de balón para los azules e intentos de contraataques de los naranjas. En el complemento llegó el insólito error de Álvaro Montero, que permitió que Luis Díaz abriera el marcador, y después de mucho sufrimiento llegó el empate agónico de Fernando Uribe.

Suárez se defendió de las acusaciones por pérdida de tiempo y Gamero respondió

El DT del Envigado justificó lo que pasó después de que su equipo se fuera en ventaja: “Al frente teníamos a Millonarios, no teníamos a cualquier equipo y sabíamos que venía una rección y estábamos buscando el segundo gol”. Pero cuando un periodista insinuó que el empate llegó en el minuto final por la pérdida de tiempo de sus jugadores, Suárez no guardó nada: “Deberías ser más directo en la pregunta. Y no, no siento eso, porque fue en un tiro de esquina esa última acción. Si me quiere señalar porque Joan Parra se tiró al piso, yo no lo mando hacer”.

Prosiguiendo con su tono molesto, afirmó que los árbitros dieron tiempo para que Millonarios llegara al empate:

“Les dieron minutos suficientes para que empataran, les dieron siete y ese sentimiento tiene que ser para todos. Porque viene Huila y tiene el mismo comportamiento, nosotros no acostumbramos a hacer eso. Si cree que nos empataron porque se tiraron, eso no tiene lógica”.

Minutos después, en la misma sala de prensa del Estadio El Campín, Alberto Gamero reconoció los errores de su equipo: “Soy realista, el equipo no jugó bien, para nada. No quiere decir que Envigado fue superior a nosotros, pero cometimos un error y nos la cobraron”. Y cuando lo cuestionaron sobre la respuesta de su colega y tocayo, Gamero tampoco ocultó su opinión:

“Empatamos el partido contra un equipo que se defendió bien, quemó bastante tiempo y supimos tener la tranquilidad de empatarlo. Desde hace dos o tres años es una costumbre y lo hacen en Bogotá. Hay equipos que vienen a jugar, pero la mayoría están procurando que Millonarios no juegue bien y defenderse mejor”.

Alberto Gamero dijo que le molesta este tipo de juego, que le recrimina a sus jugadores cuando recurren a las prácticas de perder tiempo, porque contra Envigado “entró la camilla cinco veces y los cambios los hicieron caminando”, pero no culpó a los árbitros y dejó abierta la interpretación de que los culpables eran los rivales.