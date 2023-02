Aunque Alberto Suárez siempre ha tenido un carácter fuerte y se mete en problemas por lo que dice y hace, en este 2023 ha adquirido mucho protagonismo y lo ha logrado desde el banquillo del Envigado. Esta vez lo hizo hablando sobre América, después de que el equipo rojo lo superó 1 por 0, en un partido duro y disputado.

(Vea también: América supo sufrir, derrotó al Envigado y se consolidó como líder de la Liga BetPlay)

El juego empezó con dominio ‘americano’, pero la temprana expulsión de Franco Leys dio un vuelco al partido y fueron los visitantes los que atacaron con mayor peligro. Sin embargo, el único gol llegó después de un saque largo de Diego Novoa, el control exquisito de Carlos Darwin Quintero, su asistencia precisa y la llegada de Facundo Suárez para anotar a los 38 minutos.

A pesar del resultado en contra, Alberto Suárez salió a destacar el juego de su joven equipo y explicó que la diferencia la hizo la diferencia de experiencia y años en las canchas de uno y otro equipo:

“El extremo izquierdo tiene 21 años, ‘el 9’ tiene 18, el extremo que jugó el segundo tiempo tiene 17, William tiene 17. Entre todos mis delanteros no suman la edad de 2 jugadores de América. Ahí está la respuesta; la inmadurez, la falta de experiencia hace que tomen decisiones erradas. Pero son muchachos que van creciendo y tienen la capacidad para jugar y me voy muy orgulloso de ellos, se los dije…”.

Pero después, con una sinceridad extrema y hasta agresiva, el DT del Envigado resaltó que su equipo hizo todo por marcar y que los de Alexandre Guimaraes ‘quemaron tiempo’ y no permitieron que el partido tomara ritmo:

“No creo que muchos equipos vengan a jugarle al América y nosotros vinimos a jugarle al América. Previamente, en alguna de las emisoras, lo dije. Me destruyeron en las redes sociales, porque dijeron que era un ‘vende-humo’. Pero el que se tiró al piso fue el América, el que quemó tiempo fue el América, el que se tiró 6 veces al piso fue el arquero del América y entraron 5 veces la camilla por el América. No fue Envigado”.

Las respuestas de Suárez, no se limitaron a criticar al rival, también le mandó un ‘vainazo’ al técnico ‘escarlata’, que en su rueda de prensa había dicho que Envigado corre todo el partido: “Nos vamos tristes, porque no ganamos, pero nos vamos orgullosos, porque hacemos buen fútbol. No solo ‘correr, correr y correr’, como dijo ‘el profe’. De vez en cuando, jugamos, también”.