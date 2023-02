A pesar de que la Liga BetPlay 1-2023 apenas está iniciando, parece que la tensión se vive desde los primeros partidos y ‘el fantasma del descenso’ juega un papel importante. No hay otra explicación para lo que se vivió en la rueda de prensa posterior al partido Unión Magdalena vs Envigado del pasado domingo 5 de febrero.

Aunque han circulado pequeños fragmentos de lo que fue la atención a medios en el Estadio Sierra Nevada, el contexto es importante para saber lo que ocurrió. Primero, con decisiones arbitrales discutidas del juez y del VAR, después con insinuaciones del técnico de los antioqueños y, posteriormente, con una pregunta que revivió un duro descenso para los samarios.

La molestia de Alberto Suárez después de Unión Magdalena vs Envigado

La rueda de prensa inició con la pregunta del periodista Miguel Gallo, de Win Sports, cuestionando a Suárez por el partido y lo que significó la expulsión de Diego Moreno. Sin embargo, el DT se dijo que el mal estado de la cancha afectó a Envigado y que era una estrategia del Unión Magdalena:

“No estábamos ajustados a un libreto que habíamos trabajado en la semana, con unos condicionantes del Unión y que nos íbamos a encontrar en la cancha. La cancha está bastante difícil, pero entendemos que es una parte de las armas estratégicas que tienen y es válido”.

El DT del equipo naranja aceptó que la expulsión fue justa y no hubo polémicas por esto, pero hubo varios reclamos; un supuesto penal que no sancionaron para el visitante y un penal que sí le dieron al Unión Magdalena: “Viene la expulsión, a la hora de girarse, Diego lastima al muchacho. Creo que es roja, porque abre el codo y lo lastima, más allá de que no tuviera la intención… La expulsión, si uno se aferra al reglamento, es expulsión.

El lío es que, después, no se aferraron a la norma. Hay un penalti en el área y no revisan, nos salen con el cuento de que ‘es mano no sancionable’…”.

Pero lo más fuerte llegó con la acusación de haber ‘manejado’ el VAR para afectar al Envigado:

“Les dan un penalti, que no es penalti, lo muestran las cámaras y acomodaron las cámaras para que no se viera como se tiene que ver. Y hay un gol en fuera de lugar, que no sancionan, y así es muy difícil sumar 3 puntos… Si hay una inversión de miles de millones de pesos, para intentar que el fútbol sea más justo, utilicen la herramienta (el VAR)”

El entrenador, que se ha caracterizado por no guardarse nada, señaló al árbitro Mauricio Mercado por sus decisiones y por ser de la costa norte de Colombia, misma región del Unión Magdalena: “Con respeto y con aprecio, ¿por qué mandan a Mercado, que es de la región?

Para que no haya susceptibilidades, ¿por qué tienen que mandar a Mercado? Le digo, con respeto, a la Dimayor y a la Federación, revisen las acciones. Yo no voy a decir nada más, y que se pite lo que se tiene que pitar… Ojalá, en su juventud, (Mercado) aprenda y deje de ser tan arrogante y se permitan utilizar la herramienta”.

Los reclamos no fueron directamente al Unión Magdalena, sino dirigidos hacia las autoridades del fútbol colombiano. Pero el periodista Gunnar García, de ‘Crónicas del Unionzazo’, recordó lo que dijo Suárez sobre el campo de juego del estadio Sierra Nevada y lo relacionó con el descenso del ‘ciclón bananero’ en 2005, con el mismo DT que ahora está en Envigado:

García: Es pobre hablar de la cancha, de los árbitros. ¿A qué juega Envigado?, porque vi al Envigado más pobre que tiene su historia. Más pobre que el Unión. Un partido para el que la entrada vale 90 (mil pesos), la otra vale 70. La gente viene un domingo a ver un partido aburrido. ¿A qué juega Envigado, profe? ¿Profe, tiene algún resentimiento con Santa Marta, desde que descendió al Unión Magdalena en 2005?

Suárez: Es tan pobre el fútbol y el Unión, como algunos periodistas también. Contra Santa Marta, no tengo nada, aquí fui feliz. Y si tu equipo es pobre, es problema tuyo y de tu equipo, no mío. La pobreza mía la administro para algún día ser rico y le respeto. Si usted cree que es muy pobre el espectáculo, le animo a que no vuelva. Sencillo.

Este fuerte cruce tiene varios aspectos para analizar, ya que Alberto Suárez da a entender que el campo de juego está en malas condiciones como estrategia del local y que el VAR lo quiso afectar. Pero también hay que analizar que el periodista, acreditado por Dimayor y el club, preguntó como hincha y provocando aún más tensión.