Teófilo Gutíerrez, refuerzo de lujo del Atlético Bucaramanga, contó grandes infidencias para los micrófonos del Vbar Caracol, entre esas, habló de su no llegada al Unión Magdalena.

El exjugador del Deportivo Cali dejó claro que sus intenciones eran jugar en el Ciclón, pero hubieron sucesos extrafutbolísticos que impidieron dicho traspaso. Cuando todo parecía finiquitado, y se veía jugando con la casaca de este tradicional equipo colombiano, todo se derrumbó.

(Vea también: “Lo vendieron muy barato, aquí regalan jugadores”: ‘Teo’ Gutiérrez, sobre Gustavo Puerta)

“No se pudo concretar la negociación, no fue fácil, pero hay que respetar las decisiones de los directivos, los que están pensando ellos”, mencionó el atacante sobre las negociaciones, las cuales, muchos fanáticos del balompié colombiano consideran que son fácil de llevarse a cabo.

Sobre sus exigencias, dijo: “Ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá, hicieron todo lo posible porque yo fuera al Unión. Me daba risa lo que decían algunos colegas tuyos. Disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios, por todo lo que me ha dado el fútbol, el recibimiento de la gente donde voy siempre es muy especial”.

Además, mencionó que no se arrepiente de sus decisiones. “Yo no me arrepiento de nada en la vida, cuando las cosas vienen de arriba eso cae solo. Yo la verdad pensé que iba a jugar en el Unión, no se dio así y a última hora cambió todo, se han dado las cosas muy bien y se eligió muy bien”, contó el también exjugador de River Plate.

(Vea también: Teófilo Gutiérrez se tiene fe con el Bucaramanga y puso objetivo duro: quiere título)

Para finalizar de hablar sobre su fracaso fichaje con el Unión Magdalena, manifestó el agradecimiento que siente por Atlético Bucaramanga, elenco que le abrió las puestas. “No se dio lo del Unión, yo tenía una ilusión grande, mi familia también, estábamos muy cerca, pero creo que elegí muy bien, me abrieron las puertas acá, de una ciudad hermosa, pero vamos pa’lante en nombre de Dios a trabajar”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.