Aunque su llegada a Colombia dejó muchas dudas, que crecieron por cuenta de las ausencias por lesiones y temas médicos, Iago Falqué ha empezado un 2023 de muy buen forma y así lo muestra con América de Cali. Y aparte de lo que muestra en el campo, ante los medios también ha adquirido visibilidad y protagonismo por sus conceptos.

Por eso, en medio de una entrevista que dio para ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el español tocó varios temas que pocos se atreven a tocar. Lo hizo con respeto, pero con sinceridad y siendo directo, también desde su vasta experiencia en Europa en clubes como Barcelona, Juventus, Villarreal, Tottenham, AS Roma, Torino, entre otros.

Después de destacar que ha recuperado su forma, pasando una larga inactividad y de adaptarse al FPC, cuestionaron a Falqué por el ritmo del juego en nuestro país y él fue sincero, ratificando que América vs. La Equidad no tuvo ritmo y se vieron muchas interrupciones:

“Sobre todo, en el partido con La Equidad, me sorprendió. Porque fue un partido muy duro, con muchísimas faltas. Sé que el equipo contrario ni quiso jugar, ni salió a nada.Ese partido, en especial, me sorprendió y nunca me había pasado algo así, un juego tan parado. Esto es un espectáculo y la gente tiene que ir a divertirse, más allá del resultado”.