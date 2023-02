Millonarios disputó un partido muy discreto este jueves 23 de febrero en su visita a Quito, Ecuador, en el que enfrentó a la Universidad Católica por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

El conjunto ‘Embajador’ dio la impresión de que salió a buscar el empate desde el primer minuto, ya que la propuesta ofensiva fue muy pobre, pues no hizo ningún remate al arco durante los 90 minutos; hecho que, sin lugar a dudas, le debe preocupar a Alberto Gamero.

A raíz de las pocas emociones que tuvo el duelo de Copa Libertadores, los aficionados le prestaron mayor atención a la transmisión de ESPN, tanto así que hicieron tendencia a Antonio Casale, comentarista colombiano, por un error frecuente que estaba cometiendo su compañero, es decir, el narrador.

Y es que la mayoría de televidentes se dieron cuenta que el narrador argentino estaba confundiendo el apellido de ‘Leo’ Castro, puesto que, cuando el delantero tomaba la pelota, decía que la transportaba o la tenía el jugador “Torres”.

Dichas frases desencadenaron un sinfín de críticas para el narrador y para Casale, ya que los internautas le reclamaron al periodista colombiano por no corregir a su colega durante la transmisión en vivo.

Vea acá algunos de los críticas contra Antonio Casale:

Pues a mi no me ofende que Casale diga que Montero se parece a Bad Bunny o que el narrador le diga Torres a Castro. Lo que sí me ofende es el partido tan malo de Millonarios, desde el planteamiento, los cambios y la actitud, no hay nada para rescatar.

— Juan Sebastián (@SebasRiive) February 24, 2023