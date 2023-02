Este jueves 23 de febrero, Millonarios se estrena en la Copa Libertadores 2023 enfrentando a Universidad Cat贸lica, de Ecuador, en la ciudad de Quito.

(Vea tambi茅n:聽鈥淪olo 鈥楳illos鈥, locas鈥: jugadores del club hablaron a hinchas, antes de Copa Libertadores)

El conjunto 鈥楨mbajador鈥 llega a este juego con las bajas de Steven Vega, Larry V谩squez, Israel Alba, Luis Carlos Ruiz y Fernando Uribe, pero con la ilusi贸n de dar el primer golpe en la segunda ronda de la fase previa del certamen internacional.

Como particularidad de este encuentro que se disputar谩 a las 7:00 p. m., hora local, es que el club capitalino saldr谩 a la cancha con un uniforme naranja, algo inusual teniendo en cuenta los colores que representan a la instituci贸n.

Orange is the new blue鈥 馃挋馃敟鈿斤笍 pic.twitter.com/k1UzW68q8D

鈥 Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 23, 2023