Después del partido Deportivo Cali vs. Águilas Doradas de Rionegro, que terminó empatado, Jorge Luis Pinto se quejó del juego de los visitantes y del técnico Lucas González. Después del triunfo de los caleños en casa del Tolima, el DT santandereano negó que sus jugadores ‘quemaran tiempo’. Y ahora, después de la derrota ‘verdiblanca’ en casa, señaló al Deportivo Pereira y al técnico Alejandro Restrepo.

Aunque muchos tienen este tipo de declaraciones y protestas, el técnico del equipo vallecaucano ya lo está tomando como una costumbre, sobre todo para dejar de lado las preguntas de los periodistas. Además, el mismo Jorge Luis ya empezó a poner a la prensa en entredicho por no cuestionar ese mismo tema.

Quejas de Jorge Luis Pinto después de la derrota del Cali, en casa, con el Pereira

“El partido no fue fácil, no porque nosotros no pudimos, porque se metió el equipo atrás. Tuvo la suerte de hacer el gol en una jugada de tiro de esquina…”, así empezó la respuesta de Pinto, afirmando que el equipo de su colega se defendió y no hizo muchos méritos para lograr el 1 por 0 definitivo.

Aunque en medio de las respuestas hubo alguna autocrítica, fue común señalar que Pereira no jugó al ataque y que no dejó fluir el funcionamiento del Cali: “Hay que reconocer que el contrario se metió atrás, se defendió con todo y nos limitó las posibilidades de ataque por los costados. Por el medio, la buscamos, tampoco fue posible”.

Y así como hizo con Lucas González, señalándolo con vehemencia, Pinto también mencionó a Alejandro Restrepo para corregir una pregunta y reafirmar que el equipo visitante no jugó al ataque:

“Quiero decir que el profesor, el señor Restrepo, no hace línea de 3 sino línea de 5. Que dificulta un poco más… Hay que ser honestos; nos marcaron, nos chocaron, se paró el ritmo del partido múltiples veces. A mí me gustaría oír una opinión de alguno de ustedes sobre eso. Dirán que Pinto cuando pierde es que reclama. Yo no estoy reclamando nada, estoy hablando de lo que vi”.

Ante una nueva pregunta sobre la derrota caleña, Pinto empezó a poner en la mira a los periodistas, dejando entender que él veía cosas que los demás no: “No sé si ustedes ven lo mismo que yo estoy viendo, me gustaría preguntarle a alguno de los periodistas: ¿Cómo vieron el ritmo del partido, la regularidad del juego? Tal vez, estoy viendo un partido y ustedes otro”.

Los juicios de Jorge Luis Pinto al juego del rival siguieron: “Solo tuvieron 3 ataques, de pronto controlaron algunos instantes del partido… Ellos paraban el ritmo del partido y eso cuesta”.

Aunque pueda ser repetitiva la respuesta, así lo hizo sentir el santandereano, diciendo que el actual campeón de la Liga no quiso jugar y que los periodistas no dicen nada en sus preguntas:

“Puede ser que nos cueste, porque los adversarios vienen a defenderse, ¿o no? Esa es la identificación o identidad que yo quiero saber. Metieron, pararon el juego, no permitían el ritmo de juego, en fin. Eso ha costado. Se meten atrás, aguantan y en un contragolpe o un tiro de esquina, como lo encontraron ellos. Porque, volumen de ataque, no tuvieron, solo 2 o 3 opciones”.

Lo insólito es que, después de tantas respuestas en contra del rival, dijo que él no iba a sacar excusas y que eso era responsabilidad de los medios. Por eso, el periodista José Alberto Ortiz (Caracol Radio) decidió tomar la palabra del técnico, afirmando que en el primer tiempo hubo fluidez y en el segundo se perdió tiempo, pero el juez amonestó a varios jugadores y adicionó tiempo.

Pero a Pinto tampoco le gustó e hizo una comparación polémica y poco afortunada: “No considero correcto que, porque en Colombia hay cárceles y jueces, sea permitido matar y hay que dejar matar. Aquí también, los árbitros creen que porque se recupera el tiempo, es lo mismo y no es lo mismo”.

Y aparte de decir, una y otra vez, que Deportivo Pereira no jugó para proponerle juego al Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto confesó el reclamo que le hizo al propio Alejandro Restrepo:

“Ustedes dicen que Pinto jode y que Pinto habla, pero no. Vean el partido, lo dije contra Águilas y hoy lo repito. Me asombra que ustedes no conceptúen sobre eso, que crean que es defensa o disculpa mía. Y así se lo dije al profesor Restrepo, que eso no era fútbol y nosotros tenemos que defender el fútbol”.

Los hinchas del Cali, y algunos medios que cubren la actualidad ‘azucarera’, respaldan al veterano técnico. Pero en gran parte del país ya hay voces de molestia por las formas y palabras que se dan en cada rueda de prensa del ‘profe’.