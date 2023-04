Fue por medio de un video compartido en sus redes sociales que el ibaguereño les contó a sus seguidores que próximamente se convertirá en padre junto a su esposa, Marcela García, periodista que hasta hace poco trabajó en W Radio.

A sus 28 años, el periodista que pasó por los programas ‘El alargue’ y ‘El Vbar’ (de Caracol Radio) tendrá la llegada de un nuevo integrante a su familia.

“Bebé: no has desembarcado y ya me cambiaste la vida. Desde el día en que nos enteramos que vienes en camino, todo ha tomado un color distinto. Uno que desconocía y que pinta cada segundo de mi existencia con esta profunda ilusión de tenerte pronto en mis brazos, con estas ansias de descubrir el nuevo mundo que se inaugura con tu llegada”, escribió inicialmente en su publicación.