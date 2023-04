El periodista deportivo, oriundo del Valle del Cauca y quien es integrante de varios formatos de DirecTV, ha sido señalado de machista en redes sociales luego de un altercado que tuvo con una colega en su programa.

En ‘Deportes sin tapujos’, Diego Saviola (director del espacio) decidió dejar mal parada a una de las panelistas, ya que, según el periodista, la joven no debía opinar sobre una banda de música de la cual se estaba hablando.

En el episodio del 29 de marzo, un oyente pidió la canción ‘Viento’, de Caifanes. Saviola, a modo de experto musical, dijo que no era un buen tema, dado que él tiene un amplio conocimiento sobre la música de la agrupación mexicana.

La periodista Alejandra Ramírez procedió a darle una oportunidad a la canción: “De pronto es buena”. Sin embargo, ese comentario le molestó a Saviola y la regañó inmediatamente.

“Usted deje de defender lo indefendible que usted no tiene ni idea qué es Caifanes, partamos de allí”, expresó airado el periodista.

Ramírez le contesto: “¿Usted cómo sabe que yo no sé?”, a lo que Saviola respondió: “¿A ver de qué país es Caifanes?”. La joven confesó que no sabía del lugar de origen de la agrupación, pero aclaró que simplemente estaba compartiendo su punto de vista.

@diegosaviola10 es un machista y grosero, este es la clase de panelista que tienen en su Programa? La verdad deja mucho que desear su actitud ya que no es la primera vez que lo hace @johangomez84 @SVargasOK @titopuccettic @johamorenoG @jennygameza @AdrianMagnoli @DIRECTVSportsCo pic.twitter.com/cWRJeDutTQ

“Ah ya, entonces uno no habla de lo que no sabe. Usted ni tan siquiera sabe de donde es Caifanes”, agregó Saviola.

Juan Sebastián, uno de los periodistas que se encontraba en cabina, salió en defensa de su compañera. Sin embargo, Saviola hizo lo posible por imponer su opinión.

“Cuando usted habla tiene que hablar con argumentos. Si usted no tiene ni idea de donde es la banda de rock, discúlpeme, no hable de rock en español […]. Si ella se mete de pura ‘terquina’ a opinar, sino sabe ni tan siquiera de dónde es Caifanes, ¿por qué se pone hablar de lo que no sabe? Dígame tres canciones éxitos de Caifanes, tampoco lo sabe, habla por hablar. Quédese calladita mejor”, concluyó.