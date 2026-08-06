Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una imagen que aparentaba mostrar a dos funcionarios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena, besándose en una vía concurrida, trascendió rápidamente las redes sociales y causó consecuencias reales en la vida personal de uno de los agentes implicados.

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La fotografía resultó ser una fabricación digital, técnicamente un montaje elaborado con herramientas de inteligencia artificial que permitió simular una escena nunca ocurrida en la vida real. Según la información recogida por El Diario, la supuesta prueba visual mostraba a dos integrantes del DATT besándose mientras vestían sus uniformes en la reconocida calle de la Media Luna, uno de los espacios urbanos más transitados de la ciudad.

La publicación, inicialmente difundida en tono de broma, escaló rápidamente en las plataformas digitales. Numerosos usuarios la compartieron sin detenerse a confirmar si el contenido era real o ficticio, lo cual facilitó que muchas personas creyeran en la autenticidad de la imagen. La velocidad con la que se propagó la foto hizo aún más difícil su desmentido.

De acuerdo con versiones de medios y páginas informativas locales citadas por El Diario, la situación sobrepasó el ámbito virtual y llegó directamente al entorno familiar de uno de los agentes. La pareja del funcionario, al ver la imagen, creyó en su veracidad y sospechó de una posible infidelidad. El funcionario trató de explicar que todo se trataba de un montaje producto de inteligencia artificial, pero la imagen ya había sembrado desconfianza y desató conflictos en su hogar. Informes locales afirman que el agente terminó enfrentando una crisis familiar tan aguda que incluso habría tenido que abandonar su vivienda, aunque hasta ahora no se ha conocido un testimonio directo de la pareja involucrada que confirme este desenlace en detalle.

Erick Urueta, asociado a la dirección del DATT, rechazó públicamente el uso indebido de imágenes y símbolos institucionales, destacando el daño que pueden producir estos contenidos, tanto a nivel privado como de imagen institucional. El episodio no solo afectó la reputación personal de los agentes representados, sino que también generó cuestionamientos sobre la ética de utilizar uniformes y símbolos oficiales para construir historias ficticias.

Finalmente, el caso pone en evidencia que las imágenes creadas con inteligencia artificial pueden tener consecuencias graves, bien sea por dañarlas personalmente o afectar la credibilidad institucional. El caso deja, además, una advertencia: es fundamental verificar y analizar el origen y autenticidad de cualquier imagen polémica antes de compartirla, pues el daño que puede causar una falsedad es difícil de revertir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto de la foto falsa en la vida del agente de tránsito?

La foto falsa, fabricada con inteligencia artificial, provocó una crisis familiar en la vida del agente implicado. Según El Diario, su pareja creyó que la escena era auténtica, lo que derivó en discusiones y desconfianza en el hogar. Los reportes locales afirman incluso que el agente tuvo que abandonar su vivienda, aunque no existe un relato público directo de la pareja sobre todos los detalles.

¿Cómo identificar una imagen creada con inteligencia artificial?

Una de las principales recomendaciones, según la información difundida, es examinar cuidadosamente la procedencia de las imágenes y buscar publicaciones oficiales que las respalden. Además, conviene revisar posibles errores visuales, marcas propias de generación digital e inconsistencias evidentes en los rostros, manos, uniformes o el entorno presente en la fotografía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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