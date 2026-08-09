Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá será clave para los conductores de vehículos particulares durante la semana del lunes 10 al domingo 16 de agosto de 2026. De acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), esta restricción busca mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir los niveles de congestión en las principales vías. Con base en el calendario establecido por la entidad, el funcionamiento de la medida se organiza según el último número de la placa de cada vehículo.

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De lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., los particulares deben estar atentos a los días que les corresponde circular. Según detalla la SDM, los días impares pueden movilizarse los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares se autoriza la circulación para los automotores terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Es importante destacar que la restricción aplica únicamente durante los días laborales, pues los sábados, domingos y días festivos no está vigente el pico y placa para vehículos particulares.

Durante la semana comprendida entre el 10 y el 16 de agosto de 2026, así operará el esquema: el lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 solo podrán circular autos cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. El martes 11 y jueves 13 serán para las terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. En cuanto al fin de semana, ni el sábado 15 ni el domingo 16 aplicará la medida, permitiendo la libre circulación.

Adicionalmente, la SDM advierte sobre el riesgo de ser víctima de estafas en relación con el Pico y Placa Solidario, un permiso especial de circulación. La entidad recalca que el único canal autorizado para solicitar y pagar este permiso es la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, accesible únicamente a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co. El pago solo debe hacerse mediante el botón de PSE en dicho portal. Se insiste en que no existen intermediarios ni otras páginas web avaladas para realizar este trámite.

La Secretaría Distrital de Movilidad reitera la importancia de informarse exclusivamente por los canales oficiales para evitar sanciones y fraudes, aprovechando así las oportunidades legales para circular conforme a lo dispuesto.

¿Cómo funciona la restricción de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá?

En Bogotá, la medida de pico y placa para vehículos particulares aplica de lunes a viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La circulación se autoriza con base en el último dígito de la placa: los días impares circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; los pares, las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábados, domingos y festivos están exentos de la medida.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y dónde se tramita en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es un permiso especial que permite a ciertos vehículos circular libremente pese a la restricción. Según la SDM, el único canal autorizado para adquirir y pagar este permiso es la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, disponible en www.movilidadbogota.gov.co; no existen intermediarios ni otras páginas habilitadas para este proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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