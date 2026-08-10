Por: Noticiero 90 minutos

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Un fuerte sismo registrado el 10 de agosto en Colombia ha impactado a varias regiones del país, dejando a numerosas familias sumidas en la preocupación e incertidumbre por no saber el paradero de sus seres queridos. En medio de esta emergencia, el noticiero 90 Minutos estableció un canal de comunicación exclusivo para colaborar con aquellas personas que buscan información sobre familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos con quienes se perdió el contacto después del movimiento telúrico, según la información publicada por dicho medio.

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De acuerdo con 90 Minutos, quienes necesiten reportar a alguien desaparecido pueden comunicarse a través del número de WhatsApp 318 605 3648. Es necesario enviar toda la información disponible acerca de la persona buscada. El propósito de habilitar este canal es que los reportes se difundan mediante las redes sociales y plataformas digitales del noticiero, de modo que el alcance de los mensajes sea mayor y quienes tengan información puedan responder rápidamente para facilitar el reencuentro con sus familias.

En este contexto, la comunicación entre ciudadanos se vuelve fundamental para conocer el estado de quienes pudieron encontrarse en las zonas afectadas. El llamado de 90 Minutos es a aprovechar el canal de WhatsApp únicamente para información sobre personas que están siendo buscadas y a compartir datos claros y verificables. Esto incluye reportar nombre completo de la persona, fotografía reciente, ciudad o municipio donde fue vista por última vez, información de contacto de sus familiares y cualquier otro dato que facilite su identificación. También se recomienda señalar si la persona estaba en algún lugar impactado directamente por la emergencia o si se perdió comunicación con ella justo después del sismo.

La labor de difusión de los casos recibidos forma parte del compromiso periodístico y de servicio a la comunidad de 90 Minutos en un momento en el que las informaciones pueden ser decisivas. Ante la incertidumbre de la jornada, el medio insiste en la importancia de mantener la calma, verificar los datos antes de compartirlos y acudir siempre a los canales oficiales de las autoridades para formalizar un reporte de persona desaparecida.

¿Cómo reportar una persona desaparecida tras el sismo en Colombia a través de 90 Minutos?

Para reportar a una persona desaparecida después del sismo, 90 Minutos recomienda escribir al número de WhatsApp 318 605 3648. Es fundamental enviar datos claros, como el nombre completo, una foto reciente, la ciudad o municipio donde fue vista por última vez y la información de contacto de sus familiares. Si la persona se encontraba en una zona afectada, el detalle debe estar incluido para facilitar su ubicación.

¿Qué datos son prioritarios para buscar personas a través de WhatsApp tras una emergencia?

Los datos prioritarios son nombre completo, fotografía reciente y ciudad de última localización, junto con el número de contacto de los familiares. También es útil señalar si la persona estaba en algún sitio afectado durante la emergencia y cualquier detalle adicional que permita identificarla y contactarla, como recomienda 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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