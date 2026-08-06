Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El incremento en los incendios forestales y las temperaturas elevadas vinculadas al Fenómeno del Niño han impulsado a las autoridades de Ibagué a tomar nuevas medidas para enfrentar esta problemática. De acuerdo con información de la Alcaldía de Ibagué, recientemente se lanzó una campaña destinada a fomentar las denuncias contra quienes provocan incendios de forma intencional. Este esfuerzo está dirigido a que los ciudadanos participen activamente en la identificación de personas que propicien conflagraciones, permitiendo a las autoridades avanzar en las investigaciones y tomar las acciones pertinentes.

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Según la información oficial, la comunidad dispone de un mecanismo específico para reportar estos hechos: el envío de fotografías, videos o cualquier otra evidencia al canal de WhatsApp 320 240 0704. Este número ha sido habilitado exclusivamente para recibir reportes relacionados con personas que estén originando incendios o realizando quemas prohibidas. El objetivo de este canal de denuncia es que el material aportado sirva de base para individualizar a los presuntos responsables, facilitando así las diligencias que correspondan a las instituciones encargadas.

La campaña también enfatiza las consecuencias legales de causar incendios de manera deliberada. Bajo el llamado "¡El fuego no es un juego!", las autoridades recuerdan la gravedad de estas acciones, e insisten en evitar toda clase de quema, principalmente durante la temporada seca, que se caracteriza por temperaturas más altas y baja frecuencia de lluvias. Este contexto eleva considerablemente el riesgo de que las llamas se propaguen de manera incontrolada, ampliando los daños a los ecosistemas y bienes públicos o privados.

La iniciativa, según la Alcaldía, busca consolidar la participación de la ciudadanía en la protección de los bosques, fuentes de agua y áreas rurales del municipio, lugares que han sufrido un aumento notable en las emergencias por incendios en las últimas semanas. La colaboración de la comunidad se presenta como elemento esencial para enfrentar una situación que amenaza tanto el entorno natural como la seguridad de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar incendios provocados en Ibagué?

Para denunciar casos de incendios provocados o quemas prohibidas en Ibagué, los ciudadanos pueden enviar fotos, videos o cualquier evidencia al número de WhatsApp 320 240 0704, canal habilitado por la Alcaldía de Ibagué para recibir reportes y facilitar la individualización de los presuntos responsables.

¿Cuáles son las consecuencias legales de provocar incendios en Ibagué?

Según la campaña de la Alcaldía de Ibagué, causar incendios intencionalmente es una conducta ilegal que puede acarrear sanciones. El llamado de las autoridades es a evitar cualquier tipo de quema, resaltando que estas acciones, especialmente durante la temporada seca, tienen implicaciones legales y pueden derivar en procesos sancionatorios para los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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