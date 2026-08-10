El país continúa sumido en la zozobra y el luto tras el violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes. Con el paso de las horas y el avance de las labores de búsqueda en las zonas más golpeadas, el Gobierno Nacional entregó un nuevo consolidado oficial sobre el impacto de la emergencia.

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En una alocución oficial, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer la cifra actualizada con corte a las 12:30 p. m., enfatizando que la prioridad absoluta del Estado sigue siendo la salvaguarda de vidas: “Lo primero es el rescate de las personas debajo de los escombros, esa es la prioridad”, recalcó el mandatario al presentar el balance.

Reporte oficial de víctimas y daños

De acuerdo con las cifras entregadas por el Ejecutivo, la tragedia deja un saldo parcial que asciende a 111 personas fallecidas y 87 heridos, mientras los organismos de socorro continúan desplegados en los departamentos más afectados.

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El desglose de los daños materiales y estructurales reportados por el Gobierno evidencia la magnitud de la catástrofe:

Viviendas: 1.575 casas averiadas y 37 destruidas por completo.

Edificaciones urbanas: 61 edificios colapsados en diferentes ciudades.

Infraestructura de salud: 18 centros médicos presentan graves afectaciones.

Educación y comunidad: 52 centros educativos y 17 centros comunitarios dañados.

Red vial: 18 vías principales con afectaciones que dificultan la movilidad y el paso de ayudas humanitarias.

Infraestructura aérea: 6 aeropuertos con daños estructurales y fuera de operación comercial, incluyendo uno de ellos con afectaciones directas sobre su pista de aterrizaje.

El jefe de Estado indicó que este consolidado continuará sufriendo actualizaciones periódicas cada dos o tres horas conforme avancen las labores técnicas de inspección. Ante la gravedad de la crisis, el presidente hizo un llamado imperativo a la solidaridad y cohesión nacional: “Todos los colombianos debemos unirnos por una sola causa”, concluyó.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.