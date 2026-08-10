Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella acudió este lunes a la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acompañado por Joaquín Gutiérrez, su principal asesor. Su presencia buscaba atender la crisis surgida tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó. Al encontrarse en el lugar con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se confirmó que el Gobierno Nacional intervino directamente a través de la coordinación de varios ministros, incluyendo Vivienda e Interior, así como del director encargado de la UNGRD, para afrontar la emergencia. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, los funcionarios se reunieron de forma inmediata para tomar decisiones desde las oficinas centrales de la entidad.

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Según información oficial dada por el ministro del Interior, los territorios más golpeados por el sismo serían Chocó, con afectaciones en nueve municipios; Caldas, con ocho; Valle del Cauca y Risaralda, cada uno con dos municipios; y finalmente Quindío, también con varios lugares en situación vulnerable. El Gobierno indicó que ya se contactaron con los gobernadores y los alcaldes de ciudades capitales de estos departamentos para coordinar la atención. En un esfuerzo por fortalecer el apoyo logístico, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, puso a disposición grúas y equipos de rescatistas. Además, el gobernador de Antioquia ofreció aeronaves para el traslado de ayuda y personal hacia las zonas afectadas. Rodrigo Lara subrayó que se encuentran activados los grupos de rescate y atención de desastres, con operaciones dispuestas para dar soporte inmediato a la población damnificada.

Por su parte, desde Defensores de la Patria se informó que el presidente suspendió toda la agenda originalmente prevista en La Guajira para enfocarse, de tiempo completo, en la coordinación institucional de la emergencia. El Ejecutivo seguirá encabezando el monitoreo y la respuesta operativa desde el Puesto de Mando Unificado, asegurando que las acciones lleguen de forma efectiva a las comunidades afectadas. Fuentes como El Espectador subrayan el compromiso expreso de la Presidencia con la gestión y seguimiento directo de la situación, manteniendo permanentemente abiertas las canales de contacto para información y colaboración.

¿Qué acciones tomó el Gobierno tras el terremoto en Chocó?

El Gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, activó de inmediato la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), estableciendo coordinación con los ministros de Vivienda e Interior. Se movilizaron equipos de rescate y se ofreció apoyo logístico como grúas, rescatistas y aeronaves, según reportes de El Espectador.

¿Qué departamentos resultaron más afectados por el sismo según los reportes oficiales?

El ministro del Interior señaló que los departamentos con más daños fueron Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, cada uno con varios municipios reportando afectaciones a raíz del terremoto, de acuerdo con información oficial recopilada en El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.