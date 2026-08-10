Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance actualizado sobre el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. Según la información reportada desde la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Bogotá, hasta el momento se han confirmado 111 personas fallecidas y 87 heridas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

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Este informe oficial deja en evidencia la magnitud del impacto en varias regiones del país. Además de las vidas perdidas y los heridos, las cifras preliminares indican daños extensos en la infraestructura. El reporte gubernamental cuantifica al menos 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificaciones que colapsaron por los efectos del movimiento telúrico. Asimismo, se registran 18 centros de salud comprometidos, 52 instituciones educativas afectadas y 17 centros comunitarios con daños considerables.

La emergencia no solo ha golpeado el ámbito residencial y social, sino que también ha afectado gravemente la movilidad y el transporte aéreo. Según lo informado por el gobierno nacional, 18 vías tienen daños importantes, y seis aeropuertos presentan afectaciones en su infraestructura, por lo que las operaciones comerciales permanecen suspendidas.

De acuerdo con el presidente De La Espriella, uno de los epicentros del terremoto fue Quibdó, en el departamento de Chocó, zona que concentra buena parte de las afectaciones. El jefe de Estado anunció que viajaría personalmente a Quibdó para liderar la emergencia y coordinar de cerca las acciones de respuesta. Además, detalló que parte del equipo de gobierno se desplazará al Valle del Cauca y al Eje Cafetero para dirigir de forma directa la atención en esos territorios.

La primera prioridad definida por el gobierno es el rescate de personas que pudieran estar atrapadas bajo los escombros. El presidente enfatizó que todos los esfuerzos de los organismos de socorro deben concentrarse en salvar vidas en medio de la emergencia.

Durante una reunión de alto nivel, se anunció la preparación de una declaratoria de situación de desastre de carácter nacional, la cual permitirá fortalecer la respuesta institucional frente al evento. También se asignaron responsables en varios departamentos clave; por ejemplo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, coordinará desde Pereira en el Eje Cafetero, mientras que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, liderará las acciones en el Valle del Cauca. Por su parte, la Cancillería quedará a cargo de gestionar la cooperación internacional que pueda requerirse para enfrentar la crisis. Finalmente, se reportó la involucración de la primera dama Ana Lucía Pineda y Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente, en la organización de las ayudas humanitarias destinadas a los damnificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones causadas por el terremoto en Colombia según la UNGRD?

Según reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto de magnitud 7,4 provocó 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificaciones colapsadas en diferentes regiones, además de daños en centros de salud, instituciones educativas, centros comunitarios y afectaciones graves en vías y aeropuertos.

¿Qué acciones adoptó el Gobierno de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto?

El Gobierno nacional, bajo la coordinación del presidente De La Espriella, priorizó el rescate de sobrevivientes, dispuso la declaratoria de desastre nacional y designó funcionarios clave para liderar la atención en zonas afectadas, además de gestionar cooperación internacional y organizar ayudas humanitarias para los damnificados.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.