Por: Noticiero 90 minutos

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El noticiero 90 Minutos invita a la ciudadanía a sintonizar su emisión de este 10 de agosto, transmitida a la 1:00 p. m. por el canal Telepacífico y en plataformas digitales. En una jornada marcada por la emergencia sísmica, el informativo busca mantener a la población de Cali, el Valle del Cauca y el resto del país al tanto de los hechos más relevantes y las noticias de última hora. Como señala el anuncio, el equipo periodístico ha dispuesto un cubrimiento especial ante la crisis derivada del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana, exactamente a las 7:34 a. m., cuyo epicentro fue localizado en los alrededores de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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De acuerdo con la información presentada por 90 Minutos, el impacto de este movimiento tectónico ha generado un notable estado de alerta. El informativo menciona que existen afectaciones materiales de consideración, así como reportes de víctimas fatales y heridos, especialmente en el Valle del Cauca y Chocó. Además, se destaca la importancia de mantenerse conectados a fuentes directas, tanto a través del canal tradicional como del ecosistema digital, para acceder a datos de movilidad, situación de la atención médica y las acciones emprendidas por las autoridades locales y nacionales en la respuesta a la emergencia.

El despliegue informativo incluye actualización constante sobre los daños en infraestructura, interrupciones en servicios y las repercusiones sociales del sismo. En los diferentes enlaces recomendados, como el artículo que detalla las graves afectaciones y la pérdida de vidas humanas en el Valle del Cauca, el medio enfatiza su papel de acompañamiento ciudadano durante estos momentos de incertidumbre. A su vez, se exhorta a la comunidad a seguir las actualizaciones desde medios oficiales y a participar informados, evitando la propagación de rumores o información no verificada.

De esta manera, 90 Minutos reafirma su compromiso informativo, diligente y responsable en el seguimiento de una emergencia que no solo afecta la vida cotidiana en la región, sino que requiere respuestas ágiles y solidaridad en cada sector afectado. La cobertura especial se convierte en un canal clave para orientar y mantener conectada a la población en una coyuntura crítica.

¿Cómo ha sido la cobertura del noticiero 90 Minutos sobre el terremoto en Cali y el Valle del Cauca?

Según el informativo, 90 Minutos ha trabajado desde las primeras horas de la emergencia con un cubrimiento especial en tiempo real, suministrando datos sobre afectaciones, víctimas y el estado de la atención médica. La cobertura enfatiza la respuesta de las autoridades y la situación de movilidad en los departamentos impactados.

¿Cuál fue el epicentro y la magnitud del terremoto que afectó a Cali y al Valle del Cauca?

De acuerdo con la información proporcionada por 90 Minutos, el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en las inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó, provocando graves efectos en la región, incluyendo víctimas y daños importantes en infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.