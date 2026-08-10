Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el reciente sismo que estremeció varias zonas del país, la Alcaldía de Cali implementó la Plazoleta Jairo Varela como un centro de acopio para recolectar donaciones orientadas a brindar apoyo a la ciudadanía y los organismos de socorro en los territorios más impactados por la emergencia. De acuerdo con la información difundida, esta medida busca ofrecer una respuesta ágil y concreta ante las urgencias que dejó el evento, facilitando la entrega de insumos clave para la atención inmediata, la búsqueda y el rescate de personas en riesgo.

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Las autoridades locales hicieron un llamado enfático a los habitantes de la capital del Valle del Cauca para fortalecer esta iniciativa con su solidaridad. Solicitó que los ciudadanos acerquen suministros que serán usados directamente por quienes están en primera línea de respuesta durante la crisis. Según la Alcaldía de Cali, los objetos de mayor utilidad en este momento incluyen agua potable, guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos protectores y colchonetas. Estos elementos son fundamentales tanto para proteger la integridad de los socorristas como para atender a quienes han perdido sus viviendas o se encuentran en situación vulnerable por el sismo.

Es importante resaltar que la recolección se centra exclusivamente en estos artículos específicos, lo que permite canalizar los esfuerzos hacia terrenos que demandan una ayuda puntual y efectiva. De esta forma, se contribuye a optimizar las labores de rescate, búsqueda y asistencia, especialmente en aquellos puntos donde los daños y el impacto han sido más severos.

La iniciativa respaldada por la Alcaldía fue comunicada mediante canales oficiales, confirmando que los donativos recolectados en la Plazoleta Jairo Varela tendrán como destino inmediato sumarse a las misiones de socorro y brindar alivio a los afectados. Así, tanto instituciones como ciudadanos pueden articularse en un esfuerzo conjunto por mitigar las consecuencias de la emergencia, en el marco de un llamado a la empatía y el compromiso colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué elementos se pueden donar en el centro de acopio habilitado en Cali tras el sismo?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, actualmente el centro de acopio ubicado en la Plazoleta Jairo Varela recibe donaciones de agua potable, guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos y colchonetas. Estos insumos son prioritarios para las labores de rescate y la protección de los grupos afectados y de quienes trabajan en las zonas de mayor impacto tras la emergencia.

¿Para qué se usarán las donaciones que se recolecten en la Plazoleta Jairo Varela?

Las donaciones recopiladas en la Plazoleta Jairo Varela serán destinadas a fortalecer el trabajo de los organismos de socorro y brindar asistencia urgente a las personas perjudicadas por el sismo. Principalmente, se emplearán en actividades de atención, búsqueda, rescate y cuidado de los más damnificados en las zonas donde los efectos de la emergencia han sido más graves, según lo informado por las autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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