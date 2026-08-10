Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Hospital Universitario del Valle (HUV), considerado uno de los centros asistenciales más importantes del suroccidente de Colombia, atraviesa un momento crítico debido a las graves afectaciones presentadas en su infraestructura. De acuerdo con los reportes, la emergencia ha movilizado a organismos de socorro, quienes actualmente se encuentran realizando labores prioritarias de búsqueda y rescate en las instalaciones del hospital, ante el riesgo que representa la situación para pacientes y personal médico.

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La mayor preocupación en medio de este escenario se centra en cinco pacientes que, según informes preliminares, estarían atrapados bajo los escombros. Si bien esta información proviene de reportes iniciales, la cifra aún debe ser confirmada o ajustada por las autoridades competentes, que continúan con las actividades de verificación y remoción de material en las zonas que han resultado más afectadas por el colapso estructural.

Los daños en la edificación han sido ampliamente documentados mediante imágenes captadas desde el interior del HUV. Dichas fotografías muestran deterioro evidente en varias áreas, con material desprendido y estructuras notablemente impactadas. Este panorama ha encendido las alarmas no solo dentro del hospital, sino también en toda la región, ya que el HUV representa un pilar fundamental en la prestación de servicios de salud en Cali y municipios cercanos.

Frente a esta emergencia, los organismos de atención y respuesta, junto con equipos técnicos especializados, redoblan los esfuerzos para ubicar y rescatar a las personas que podrían encontrarse atrapadas entre los escombros, al tiempo que evalúan las condiciones de estabilidad y seguridad de la infraestructura restante. Las autoridades han subrayado la importancia de establecer con precisión qué sectores pueden seguir activos para no interrumpir totalmente la atención médica, y cuáles deben ser evacuados o restringidos para evitar mayores riesgos.

En este momento, la prioridad se mantiene en realizar el rescate de los pacientes atrapados y en garantizar la continuidad de la atención a quienes permanecen en el HUV. Paralelamente, avanza la evaluación técnica de los daños, proceso que determinará las medidas a seguir a corto y mediano plazo. De acuerdo con la información oficial disponible, el número exacto de personas afectadas y el estado de quienes se encuentran dentro del hospital sigue en fase de verificación por parte de las autoridades y agencias de emergencia, que insisten en la necesidad de actuar con celeridad y rigor técnico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos pacientes estarían atrapados tras la emergencia en el Hospital Universitario del Valle?

Los reportes preliminares indican que serían cinco los pacientes atrapados bajo los escombros dentro del Hospital Universitario del Valle. Sin embargo, esta cifra aún necesita confirmación oficial, pues las labores de rescate y verificación continúan en curso y podrían arrojar nuevas actualizaciones por parte de las autoridades.

¿Qué medidas están tomando los organismos de socorro en el Hospital Universitario del Valle?

Las autoridades y equipos especializados que atienden la emergencia están enfocados en la localización y rescate de las personas posiblemente atrapadas. Además, se está evaluando la seguridad estructural de las diferentes áreas para decidir cuáles pueden seguir operando y cuáles deben ser evacuadas o restringidas, priorizando la atención médica de los pacientes y la integridad del personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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