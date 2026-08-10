Por: Noticiero 90 minutos

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En situaciones críticas donde cada segundo cuenta, contar con los números de emergencia correctos puede significar la diferencia entre un desenlace favorable y una tragedia. En Cali, las autoridades han dispuesto una serie de líneas telefónicas para atender incidentes de diversa índole, buscando cubrir cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo la vida o integridad de los ciudadanos, así como el orden público y la movilidad de la ciudad.

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La línea telefónica 123 se ha consolidado como el número único de emergencias en Cali. De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía, esta línea centraliza la atención y coordinación de diferentes organismos de respuesta ante la recepción de alertas sobre incendios, accidentes viales, emergencias médicas, desastres naturales y hechos que comprometan la seguridad. El objetivo es lograr una articulación eficiente entre las entidades encargadas y garantizar que cada caso sea remitido rápidamente al organismo correspondiente, optimizando los tiempos de respuesta.

No obstante, junto al sistema 123, la normativa mantiene líneas directas para servicios específicos. Por ejemplo, para reportar incendios o rescates, los ciudadanos pueden comunicarse al 119, que corresponde a los bomberos de Cali. En situaciones que afecten directamente la seguridad y el orden público, la Policía también atiende a través del 123. Para atención médica o humanitaria en casos de emergencia, la Cruz Roja dispone del 132, mientras que la Defensa Civil acude a llamados de socorro, emergencias y desastres a través del 144. Igualmente, casos relacionados con tránsito y movilidad pueden ser atendidos por la línea 127.

La recomendación general de las autoridades es mantener la calma ante cualquier emergencia y facilitar datos precisos respecto a la ubicación y características del incidente. Esta indicación, según lo divulgado en el artículo de Noticiero 90 Minutos, permite a los equipos de respuesta llegar con mayor rapidez y eficacia al lugar de los hechos. Asimismo, se resalta la importancia del uso responsable de estas líneas, para evitar una posible congestión del sistema y asegurar que el auxilio llegue a quienes realmente lo necesitan.

En definitiva, la disponibilidad de diferentes líneas de atención, sumada a la integración a través del 123, busca que los habitantes de Cali cuenten con instrumentos claros ante eventualidades que requieran intervención urgente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los números de emergencia de Cali y para qué sirven?

En Cali, los principales números de emergencia son 123 para la atención centralizada de emergencias de todo tipo; 119 para llamadas directas a los bomberos; 132 para emergencias médicas con la Cruz Roja; 144 para socorro y desastres con la Defensa Civil; y 127 para reportar incidentes de tránsito y movilidad. Cada línea está orientada a casos específicos para optimizar la respuesta de los organismos encargados.

¿Por qué es importante utilizar de manera responsable las líneas de emergencia en Cali?

La utilización responsable de las líneas de emergencia permite evitar la congestión de los sistemas de atención, lo que facilita que el auxilio llegue con mayor rapidez a quienes enfrentan situaciones críticas. Las autoridades insisten en que solo se deben emplear estos números ante verdaderas emergencias y proporcionando información clara, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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