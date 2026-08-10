Por: El Espectador

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Colombia atraviesa una compleja emergencia nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país recientemente, dejando importantes afectaciones en varias regiones. Como respuesta inmediata a los estragos, el presidente Abelardo de la Espriella ha encargado a varios de sus funcionarios la coordinación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) en los territorios más impactados. Según reportes recogidos por El Espectador, el vicepresidente José Manuel Restrepo tomó la dirección del PMU en Manizales (Caldas), a donde llegó hacia las 2:26 p.m. En este punto clave, ha liderado tareas para la gestión de recursos y la articulación con comunidades internacionales en conjunto con el canciller Omar Bula.

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Durante sus declaraciones públicas, Restrepo enfatizó la importancia de coordinar “todos los canales de solución y respuesta a los problemas que está viviendo hoy el departamento”, en referencia particular a la gravedad de la situación en Caldas. Acciones similares se han desplegado en otros departamentos. Por instrucciones del presidente De la Espriella, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se movilizó a Pereira (Risaralda) para organizar directamente la atención de desastres. Junto a un equipo de cinco ingenieros especializados en sismorresistencia, encargados de evaluar las condiciones de la infraestructura esencial, también viajan grupos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y bomberos, dotados de antenas Starlink para recuperar las comunicaciones en las zonas más golpeadas.

Lara destacó, de acuerdo con El Espectador, que se ordenó además el traslado urgente de un grupo de rescatistas desde Rionegro hasta Pereira, apoyados por aviones de la Policía Nacional. Mientras tanto, las cifras oficiales emitidas por la presidencia cerca de las 12:30 p.m. daban cuenta de 111 fallecidos, 87 heridos, 18 centros de salud afectados, junto a daños en 18 rutas viales y 6 aeropuertos comprometidos, lo que ilustra la magnitud del desastre. Se informó que desde el Gobierno Nacional se harán reportes actualizados sobre fallecidos, heridos y daños estructurales cada dos o tres horas.

El siguiente parte oficial se dará una vez el presidente De la Espriella llegue a Quibdó, donde encabezará otro PMU, acompañado por la ministra de Salud Ana María Vesga y el ministro de Defensa Jorge Mora. Por otro lado, la ministra de Transporte Elsa Noguera tendrá la tarea de coordinar la respuesta logística en el Valle del Cauca, en lo que representa uno de los mayores retos recientes para la administración nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4?

El Gobierno colombiano, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella, desplegó equipos de alto nivel a las zonas más afectadas para liderar los Puestos de Mando Unificado. Están gestionando recursos, coordinando ayuda internacional y nacional, trasladando equipos de rescate e implementando sistemas de comunicación de emergencia. Además, han reforzado la evaluación de daños con ingenieros en sismorresistencia y mantienen una actualización constante sobre víctimas y daños estructurales.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por el terremoto en Colombia y qué autoridades lideran la respuesta?

Según información de El Espectador, los departamentos de Caldas y Risaralda están entre los más impactados por el sismo. El vicepresidente José Manuel Restrepo lidera la respuesta en Manizales (Caldas), mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, hace lo propio en Pereira (Risaralda). En Quibdó, el presidente De la Espriella encabezará la coordinación junto a otros ministros, y paralelo a esto, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, supervisa el plan desde el Valle del Cauca.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.