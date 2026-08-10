El departamento del Chocó resultó ser el más perjudicado en materia de suministro eléctrico tras el terremoto que sacudió la región. De acuerdo con un reporte del operador XM, encargado del Sistema Interconectado Nacional y del mercado de energía mayorista, prácticamente la totalidad del territorio chocoano quedó sin servicio, convirtiéndolo en el foco más crítico de la emergencia energética que dejó el sismo.

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La secretaria de Gobierno del Chocó, Jenny Lucía Rivas, había advertido la gravedad de la situación antes de que XM publicara sus cifras oficiales. Sus declaraciones, recogidas por Blu Radio, coincidieron plenamente con lo que el operador confirmó horas después: el epicentro del terremoto coincide en gran medida con el territorio donde el apagón es casi absoluto.

En esa línea, es muy probable que las labores de búsqueda se pongan más complejas y la noche será muy complicada para los habitantes de varias zonas, y para los organismos de rescate.

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El comunicado de XM, con corte a las 3 de la tarde, detalló el nivel de afectación en los departamentos comprometidos:

Valle del Cauca registró un 46 % de demanda sin atender

Cauca, Quindío y Risaralda, un 42 %

Cauca-Nariño, un 13 %.

El Chocó, sin embargo, no fue presentado con un porcentaje parcial, sino con una descripción que lo diferencia del resto: casi la totalidad del departamento enfrentaba fallas en el suministro.

XM señaló que “el restablecimiento de energía eléctrica avanza de manera gradual teniendo en cuenta la disponibilidad de las redes eléctricas y las condiciones de seguridad”. Además, el operador reconoció el peso humano de la crisis al indicar que “entienden lo que significa para las familias y comunidades enfrentar una situación como esta”, y que acompañan “con solidaridad a quienes hoy se han visto afectados”.

La empresa también precisó que trabaja en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector eléctrico para revisar de manera permanente las condiciones requeridas para poder facilitar la recuperación del servicio en las zonas que aún permanecen afectadas.

La falta de luz natural al caer la tarde agravaba el panorama para los habitantes de las zonas sin electricidad, especialmente en aquellas con intermitencia previa al sismo.

¿Por qué el Chocó fue el departamento más afectado por el corte de energía tras el terremoto?

El Chocó coincide geográficamente con la zona del epicentro del sismo, lo que explica la magnitud del daño en su infraestructura eléctrica. A diferencia de otros departamentos donde las afectaciones son parciales, en el Chocó el apagón cubrió casi todo el territorio de forma simultánea.

¿Cuándo se espera que se restablezca el servicio eléctrico en los departamentos afectados por el sismo?

XM no entregó un plazo definitivo para la normalización del suministro, pues la recuperación depende de las condiciones de seguridad en cada zona y de la disponibilidad de las redes dañadas. La entidad indicó que el proceso avanza de forma gradual y con revisión permanente junto al Ministerio de Minas y Energía.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.