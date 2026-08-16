El Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares a Colombia apenas 72 horas después del terremoto que afectó a varios departamentos del occidente y centro del país.

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Estos recursos buscan proporcionar liquidez al Ministerio de Hacienda para atender las necesidades inmediatas derivadas de la emergencia.

Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, explicó que existe la posibilidad de ampliar el financiamiento hasta 450 millones de dólares.

Los 250 millones adicionales aún no han sido solicitados formalmente por el Gobierno, pero están disponibles mediante un mecanismo de financiamiento adicional que podría aprobarse en cuestión de meses.

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Martínez destacó la experiencia de Colombia en gestión financiera del riesgo de desastres y señaló que el país es el segundo del mundo con más créditos contingentes acordados con el Banco Mundial.

Además del apoyo financiero, la entidad participa en la evaluación de los daños, cuyos resultados estarían disponibles a finales de agosto.

También brindará asistencia técnica para planificar la reconstrucción mediante la metodología Grade, que permite calcular las pérdidas económicas.

El Banco Mundial advierte que la reconstrucción debe enfocarse en la resiliencia, evitando repetir vulnerabilidades y garantizando que las nuevas infraestructuras sean más resistentes frente a futuros desastres.

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