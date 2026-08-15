Por: EL PILON SA

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que impactó distintas regiones de Colombia ha obligado a Confecámaras, la Red de Cámaras de Comercio del país, a revaluar sus prioridades en medio de una crisis que sacude al sector productivo y a las comunidades afectadas. Según informó la organización en una comunicación dirigida al director de EL PILÓN, Juan Carlos Quintero, y citada en dicho medio, el Congreso Confecámaras 2026 -programado para el 17 y 18 de septiembre en Valledupar- fue aplazado con el fin de responder al llamado del Gobierno Nacional, que instó a concentrar todos los esfuerzos en la atención de la emergencia y la recuperación de los territorios impactados por el desastre natural.

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De acuerdo con Confecámaras, los recursos originalmente asignados a la realización del congreso serán redirigidos hacia acciones directas para restablecer el tejido empresarial en las zonas que presentan mayores necesidades tras el terremoto. La organización señaló textualmente: “Hemos decidido destinar los recursos previstos para la realización del Congreso Confecámaras 2026 a apoyar las acciones de recuperación del tejido empresarial en las regiones que hoy más lo necesitan”.

Confecámaras avanza en la identificación de los daños y en la formulación de estrategias para la recuperación económica del sector productivo. Según el comunicado, ya se entregó al Gobierno Nacional una línea base, elaborada con información tomada del Registro Único Empresarial y Social (RUES), para caracterizar las afectaciones experimentadas por empresarios y comerciantes. Esta labor se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con quienes se construye una hoja de ruta para la recuperación y reactivación económica de los territorios perjudicados por el sismo.

La magnitud del impacto queda reflejada en los datos citados por Confecámaras: en Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, antes del evento, existían 269.786 empresas registradas, responsables de aproximadamente 1,4 millones de empleos. De estas, 250.628 corresponden a microempresas, es decir, el 93 % del total, lo que dibuja un panorama particularmente vulnerable de pequeños empresarios frente a la crisis.

La emergencia humanitaria es igualmente grave. Medicina Legal y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaron 288 personas fallecidas, 4.018 heridas y 202 desaparecidas. Frente a este contexto, la Red de Cámaras de Comercio continúa acompañando tanto a los empresarios como a las comunidades, reafirmando su compromiso con la recuperación integral de las regiones afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Confecámaras decidió aplazar el Congreso Confecámaras 2026 tras el terremoto?

Confecámaras pospuso el Congreso Confecámaras 2026 para priorizar la atención de la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4. Según su comunicación a EL PILÓN, esta decisión responde al llamado del Gobierno Nacional para enfocar capacidades y recursos en la recuperación de los territorios impactados, asignando los fondos previstos del evento a acciones concretas de apoyo empresarial en las regiones más afectadas.

¿Cuántas empresas y empleos fueron impactados por el terremoto según Confecámaras?

Confecámaras informó, con datos basados en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), que en Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas existían 269.786 empresas antes del terremoto, responsables de cerca de 1,4 millones de empleos. La mayoría son microempresas, representando el 93 % del tejido empresarial en las zonas más afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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