Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto en Pereira evidenció la magnitud de los daños en la infraestructura educativa de la capital de Risaralda. Según el balance presentado en el Puesto de Mando Unificado (PMU), los 165 colegios públicos de la ciudad reportan daños severos y solamente 15 podrían reanudar actividades tras intervenciones rápidas. Esta situación deja temporalmente fuera de las aulas a cerca de 58.000 estudiantes, de acuerdo con cifras compartidas por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante una reunión del PMU en la que participaron autoridades locales y representantes del Gobierno Nacional.

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Garantizar el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en uno de los principales desafíos para la administración local, ya que las condiciones de los edificios impiden el retorno seguro a clases. La Secretaría de Educación estima que mientras solo 15 instituciones estarían en condiciones de reabrir pronto tras reparaciones menores, las demás 150 requieren intervenciones mucho más complejas y prolongadas.

Frente a este panorama, el ministro Rodrigo Lara sugirió la implementación de la educación virtual como alternativa mientras avanzan los trabajos de reparación. Lara expresó que las guías escolares no deberían ser la única herramienta para garantizar la continuidad académica y remarcó la importancia de mantener el contacto directo entre alumnos y profesores. No obstante, la ejecución de esta estrategia enfrenta un obstáculo relevante: proveer dispositivos tecnológicos y conectividad a los estudiantes que carecen de estos recursos en sus hogares.

La problemática de infraestructura educativa no es nueva para Pereira. Previo a la emergencia, ya se habían hecho evaluaciones estructurales siguiendo los parámetros del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), con el objetivo de identificar vulnerabilidades y definir las intervenciones requeridas. Además, la Alcaldía había proyectado invertir en la llamada canasta educativa para más de 60.000 estudiantes oficiales en 2026, que incluye alimentación, transporte, seguro y conectividad.

Ahora, tras el sismo, las autoridades deberán acelerar las evaluaciones para determinar qué colegios pueden ser intervenidos, cuáles requieren reubicación temporal y qué estrategias permiten que los estudiantes continúen su formación. Esta suspensión de las clases presenciales también impacta la rutina de miles de familias, que dependen de la jornada escolar para asegurar alimentación y cuidado de sus hijos. Por lo tanto, cualquier propuesta virtual debe estar acompañada de medidas que cierren brechas de conectividad, acceso a equipos y acompañamiento docente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la educación virtual es una alternativa en Pereira tras el terremoto?

La educación virtual fue mencionada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, como opción para los cerca de 58.000 estudiantes que no pueden retornar a clases presenciales debido a los daños en los colegios públicos. Esta modalidad busca garantizar la continuidad académica mientras avanzan las reparaciones, aunque enfrenta el reto de asegurar conectividad y dispositivos tecnológicos para todos los alumnos.

¿Qué es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y cómo impacta a los colegios de Pereira?

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es la normativa técnica que establece criterios para la evaluación y diseño de edificaciones frente a sismos en Colombia. En Pereira, este reglamento sirvió para orientar las evaluaciones previas y actuales, permitiendo identificar las vulnerabilidades de los colegios y definir las intervenciones necesarias para un regreso seguro a clases.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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