Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Una controversia se desató en el barrio La Graciela, en Dosquebradas, después de la emergencia causada por el reciente terremoto del 10 de agosto, cuando comenzaron a circular en redes sociales imágenes de un tenso momento entre una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y un hombre involucrado en labores con maquinaria pesada. El hecho, reportado inicialmente por El Diario, evidencia la complejidad de las intervenciones en zonas de riesgo durante situaciones de desastre.

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El video que ganó popularidad revela la denuncia de la funcionaria ante insultos mientras, según sus palabras, “solo queremos ayudar”. El incidente ocurrió en medio de la intervención de viviendas afectadas por el sismo, donde se adelantaban trabajos de demolición y remoción de escombros. El hombre implicado increpó a la funcionaria sobre su competencia para impartir órdenes, planteando dudas sobre los alcances de las distintas entidades en la gestión de la emergencia.

El uso de maquinaria pesada fue otro foco de discusión. Un abogado presentó un derecho de petición ante la Alcaldía de Dosquebradas, solicitando claridad sobre aspectos técnicos y administrativos: quién contrató u operó la maquinaria, bajo qué modalidad se remunera su utilización y si las horas de operación guardan relación con los valores reconocidos a eventuales contratistas.

Por su parte, Juan Manuel Estrada, el hombre señalado en el video, declaró a Semana que el altercado habría sido aclarado días después en una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), bajo la mediación del alcalde de Dosquebradas. Sin embargo, Estrada no emitió comentarios respecto a la acusación de agresión ni sobre detalles de la operación con maquinaria pesada.

Las autoridades contribuyen a intensificar las inspecciones en barrios como La Graciela y Miraflores, detectando anteriormente irregularidades como obras sin licencia. La CARDER y otras entidades ya han intervenido para controlar movimientos de tierra o disposición de escombros que impliquen riesgos ambientales. Todo esto adquiere particular relevancia, dado que el terremoto obligó a actuar sobre terrenos potencialmente inestables, y ha llevado a determinar, según los reportes, que ahora se priorice el uso de equipos más livianos mientras se realiza una evaluación técnica más detallada.

La falta de una respuesta definitiva de la Alcaldía sobre quién tenía competencia, los protocolos seguidos y la responsabilidad sobre la maquinaria refleja la importancia de la coordinación institucional y protocolos estrictos durante emergencias, buscando proteger a comunidades y funcionarios por igual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué surgió la polémica por el uso de maquinaria pesada en La Graciela durante la emergencia?

La controversia se originó cuando se usó maquinaria pesada para demoler y remover escombros en La Graciela, lo que generó dudas sobre la autorización, operación y contratación de estos recursos. Un video viral evidenció diferencias entre funcionarios de CARDER y particulares, desencadenando cuestionamientos legales y administrativos sobre cómo, quién y bajo qué condiciones se llevaron a cabo esas labores.

¿Qué entidades pueden intervenir en las demoliciones tras el terremoto en Dosquebradas?

Según la información difundida, tanto la Alcaldía de Dosquebradas como la CARDER participan en la intervención de áreas afectadas, pero aún se espera claridad oficial sobre las competencias formales y los protocolos para demoliciones. Una petición ciudadana busca que la Alcaldía explique qué entidades estaban realmente autorizadas y bajo qué lineamientos se utilizaron equipos y maquinaria en las intervenciones posteriores al desastre.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.