Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Después del fuerte terremoto sucedido el 10 de agosto, Pereira y Dosquebradas se vieron gravemente afectadas no solo en infraestructura y número de víctimas, sino también en su capacidad de comunicación. Según cifras oficiales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 486 de 631 estaciones base móviles estuvieron fuera de funcionamiento, lo que representa una afectación del 77 %. Aunque los equipos responsables están trabajando en restablecer las redes, el proceso no ha sido inmediato, y aún existen familias y comunidades enteras con graves dificultades para comunicarse.

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La situación resulta especialmente crítica para quienes, además del shock por el desastre, perdieron sus teléfonos en medio de los escombros o simplemente no cuentan con acceso constante a internet. Para estas personas, la problemática no se soluciona tan solo con adquirir un dispositivo nuevo, pues la conectividad sigue siendo inestable. Es en este contexto de emergencia donde la falta de comunicación multiplica la angustia de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Frente a este complejo panorama, Q’hubo Pereira, un periódico de circulación popular en la región, ha decidido transformar sus páginas en un canal esencial para la búsqueda de personas desaparecidas. A través de la plataforma digital y la sección impresa denominada Personas que buscamos, el diario habilitó un espacio gratuito para que familiares puedan reportar y difundir fotografías de personas no localizadas vinculadas a Pereira y Dosquebradas.

La estrategia tiene como objetivo que las imágenes y nombres atraviesen límites digitales y lleguen a calles, tiendas y hogares donde la conexión digital es insuficiente. El periódico confirma que su distribución física se concentra en las zonas afectadas, lo que aumenta la posibilidad de que los rostros de los desaparecidos lleguen a quienes puedan aportar información, incluso en contextos sin acceso a celulares.

Q’hubo Pereira también habilitó la recepción de aportes voluntarios para incrementar la capacidad de impresión y circulación de sus ediciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, el periódico enfatiza que todas las publicaciones se manejan de manera gratuita y las donaciones no ofrecen prioridad ni condicionan ningún caso.

La iniciativa, disponible en ElDiario.com.co, QhuboPereira.co y en la plataforma especial Personas que buscamos, muestra cómo el papel reconquista su valor como red comunitaria: llega allí donde la tecnología aún no puede, conectando la esperanza de cientos de familias con la ayuda oportuna de quienes tengan información clave.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en Pereira tras el terremoto?

Para reportar a una persona desaparecida en Pereira tras el terremoto, se puede acceder a la plataforma especial “Personas que buscamos” de Q’hubo Pereira, disponible en QhuboPereira.co. Allí, los familiares pueden llenar un formulario gratuito y autorizar la publicación de la fotografía tanto en la edición digital como en la versión impresa del periódico, lo cual ayuda a difundir el caso en zonas sin acceso confiable a internet o telefonía.

¿Qué cobertura tienen las ediciones impresas de Q’hubo Pereira para buscar desaparecidos?

De acuerdo con la información publicada por Q’hubo Pereira, la distribución de su edición impresa se centra en Pereira y Dosquebradas. Esta cobertura garantiza que las fotografías y nombres de las personas desaparecidas lleguen a barrios, tiendas y hogares dentro de estas ciudades, ampliando así el alcance de la búsqueda más allá de los canales digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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